Un colpo di vento e la pensione vola via. Era disperato - ma poi ecco che succede dopo

caffeinamagazine

: RT @giuslit: Sono passati 20 anni dall’introduzione dell’#euro e siamo ancora a costruire i muri portanti. Nel frattempo mezza eurozona con… - DomenicoMargar2 : RT @giuslit: Sono passati 20 anni dall’introduzione dell’#euro e siamo ancora a costruire i muri portanti. Nel frattempo mezza eurozona con… - Sim73pel : RT @giuslit: Sono passati 20 anni dall’introduzione dell’#euro e siamo ancora a costruire i muri portanti. Nel frattempo mezza eurozona con… - BattistaDotti : RT @giuslit: Sono passati 20 anni dall’introduzione dell’#euro e siamo ancora a costruire i muri portanti. Nel frattempo mezza eurozona con… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Undie tutta lache aveva appena ritirato alle postevia. È successo nella giornata di martedì 3 gennaio 2019 fuori da un ufficio postale di San Martino in Pensilis, comune in provincia di Campobasso. Vittima dello ‘scherzo’ delpolare che in questi giorni si è abbattuto sul Molise, un anziano di 86 anni. Era andato a riscuotere lae, appena uscito, stava sistemando le banconote per un totale di 725 euro nel portafogli quando una folata improvvisa le ha fattere via in mezzo alla strada.Bigliettoni da 100, 50, 20 euro che gli sono sfuggiti mentre li teneva tra le dita. Un inizio anno decisamente sfortunato per l’anziano, che ha subito tentato di recuperare i soldi ‘rubati’ dal, ma invano. È quindi tornato a casae amareggiato. Ma poi,tanta sfortuna, la buona sorte – o meglio: una brava persona – è venuta in soccorso ...