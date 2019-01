Si dà fuoco in strada dopo un litigio con la ex fidanzata : Un 24enne ha cercato di uccidersi alle quattro circa della notte tra giovedì e venerdì dandosi fuoco in strada, in viale...

Casamassima - piombano fuori strada all'imbocco della ss100 : auto prende fuoco. Due feriti : Se non è un miracolo poco ci manca. Verso le 4 del mattino una Audi RS3 con quattro persone a bordo è finita fuori strada mentre percorreva via Bari a Casamassima, all'imbocco della ss100. Nell'...

Esce di strada - sfonda il guard rail e vola nella scarpata - salvato dai vigili del fuoco : I vigili del fuoco sul posto Ha perso il controllo della sua Audi Q5, ha sfondato il guard rail ed è finito nella scarpata. E' accaduto sulla Statale 45 all'altezza di Travo. A rimanere lievemente ...

Vado Ligure - ragazza si dà fuoco in strada : il padre si uccise nello stesso posto : Il terribile dramma si è consumato questa mattina presto, poco prima delle 7:00, in un piazzale adibito a parcheggio auto a Vado Ligure, in provincia di Savona. La giovane, una 18enne, per motivi ancora sconosciuti, ha deciso di compiere l'insano gesto nello stesso posto dove il padre si uccise circa 5 anni fa, con la stessa modalità. La ragazza si trova attualmente in ospedale al Centro Grandi Ustionati di Torino. L'episodio, dopo la diffusione ...

Napoli - i parcheggiatori appiccano il fuoco in strada per riscaldarsi : Il freddo non ferma i parcheggiatori abusivi in città. Sfidano anche il gelo che da qualche giorno sferza Napoli con temperature abbastanza rigide. E lo fanno con ogni mezzo pur di non interrompere l'...

Incidente stradale E45 tra camion e furgone - ferito estratto dai Vigili del fuoco : Un Incidente stradale, avvenuto poco prima delle 19, ha praticamente bloccato la E45 nei pressi di un cantiere posizionato sulla superstrada Statale. Per l'esattezza l'Incidente si è verificato sulla ...

Camion fuori strada a Buronzo - autista recuperato dai vigili del fuoco : ... Trivero, Mosso fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Camion fuori strada a Buronzo, ...

Piove - la strada "scivola via" : le terribili immagini dei vigili del fuoco : Un'autovettura sarebbe rimasta coinvolta nello smottamento della via pontina a san Felice Circeo. Sono in corso ricerche dei...

Cellino San Marco. In ciabatte scende in strada e dà fuoco all’auto della vicina : Incastrato dalle telecamere l’incendiario di Cellino San Marco. Protagonista dei fatti avvenuti nella città di Albano, è un ottantenne. Il

Auto a fuoco in autostrada : tutti salvi : Il guasto meccanico, con tanto di incendio, fra le uscite di Pisa centro e Pisa nord. Nessun ferito. Sul posto è intervenuta la Stradale di Viareggio

Un autocarro ha preso fuoco in una galleria dell’autostrada Bologna-Firenze : Oggi pomeriggio, intorno alle 14.15, ha preso fuoco un autocarro nella galleria Poggio Civitella, all’altezza del kilometro 19 dell’autostrada A1 Direttissima che collega Bologna e Firenze. Autostrade per l’Italia comunica che non si hanno notizia di feriti né di altri veicoli

Tir prende fuoco in galleria : autostrada A1 chiusa in direzione Firenze : Il camion ha preso fuoco tra l'allacciamento con la A1 Panoramica località La Quercia e Firenzuola, in direzione di Firenze. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono altri veicoli coinvolti.Continua a leggere

''Il bosco stava invadendo la strada - avevo paura di finire nell'Adige''. Francesca Aprone : ''Ai vigili del fuoco grazie dal profondo del ... : ALA . La sua terribile avventura la racconta per poter aggiungere "un grazie immenso" ai vigili del fuoco che hanno soccorso lei e tutte le persone che durante le ore più tragiche del maltempo sono ...