Borsa | Milano apre in rialzo dello 0 | 86%

Borsa - Apple perde il 10% : ecco perché. Wall Street giù. Milano - spread vola a 275 : Choc in Borsa dopo le prospettive di crescita al ribasso comunicate da Cupertino. Gli analisti tagliano il 'prezzo obiettivo'. A Piazza Affari il differenziale risale ai livelli del 18 dicembre scorso

Borsa - Milano regge Wall street e spread : ANSA, - Milano, 3 GEN - La fatica di Wall street e il ritorno della forte tensione sui titoli di Stato italiani non ha affossato Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,61% a 18.

ANSA, - Milano, 3 GEN - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,61% a 18.218 punti.

Borsa Milano negativa con Europa dopo warning Apple - giù STM - lusso - auto - : ** I timori di un rallentamento dell'economia cinese pesa sui titoli del lusso: MONCLER cede il 3,16%, SALVATORE FERRAGAMO il 2,33%, TOD'S l'1,08%. Stesso discorso per PIRELLI, -2,70%,. ** Male la ...

Borsa : Milano prosegue in calo - pesa Stm : ANSA, - Milano, 3 GEN - La Borsa di Milano , -0,5%, prosegue in terreno negativo appesantita dal calo del comparto dell'auto dopo i dati di ieri con il mercato italiano che rallenta. Su Piazza Affari ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 65% - : ANSA, - Milano, 3 GEN - La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,65% a 18.211 punti.

Borsa : Milano chiude piatta - +0 - 04% - : ANSA, - Milano, 2 GEN - Chiusura piatta per Piazza Affari. Nella prima seduta dell'anno l'indice Ftse Mib si attesta sulla parità, +0,04%, a 18.330 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Borsa : Milano debole - -1 - 4% - con Europa : ANSA, - Milano, 2 GEN - I mercati azionari europei restano mediamente deboli, anche se si muovono in ordine sparso e rimangono al di sopra dei minimi della seduta: avvicinandosi a metà giornata Parigi ...

Borsa Milano negativa - in calo le banche - perde terreno anche Fca : Continua in rosso la seduta di Piazza Affari, segnata, come anche le altre borse europee, dalle preoccupazioni per la crescita globale, le tensioni commerciali internazionali e l'instabilità politica. Non arrivano notizie positive dai dati macro europei e cinesi pubblicati in mattinata, che indicano quasi tutti un rallentamento della crescita della manifattura, a eccezione di quello ...

Borsa : Milano rifiata - Parigi -2% : ANSA, - Milano, 2 GEN - Dopo una prima forte fiammata di vendite, i mercati azionari del Vecchio continente provano a contenere le perdite: Parigi cede due punti percentuali con l'indice Cac 40, ...