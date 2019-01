: Bolsonaro:si ambasciata a Gerusalemme - TelevideoRai101 : Bolsonaro:si ambasciata a Gerusalemme - paolocol1 : RT @Giul_Granato: Per bocca di #Netanyahu, primo ministro di #Israele, apprendiamo che #Bolsonaro avrebbe confermato di voler spostare l'am… - 2014saltamontes : Bolsonaro come Trump, porterà l'ambasciata a Gerusalemme: l'annuncio di Netanyahu -

Il presidente del Brasile,, ha confermato giovedì la sua intenzione di spostare l'del Paese in Israele a, senza indicare una data, e ha minimizzato le rappresaglie commerciali dai paesi arabi, molti dei quali, ha detto, sono "allineati o si stanno allineando" con gli Usa". Come ha detto il primo ministro israeliano (Benjamin Netanyahu),la decisione è presa, dobbiamo solo definire quando sarà messa in pratica", ha detto il presidente nella prima intervista televisiva dopo il suo insediamento.(Di venerdì 4 gennaio 2019)