AIDAA | nel 2018 avvelenati 57 852 cani

meteoweb.eu

: ragazzini, forse minorenni, bracconieri hanno ammazzato un cervo nel bresciano. Un fenomeno atroce di cui parla poc… - anivlas : ragazzini, forse minorenni, bracconieri hanno ammazzato un cervo nel bresciano. Un fenomeno atroce di cui parla poc… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) “Sono stati 57.852 icon i bocconi nel“: lo rende noto l’associazione animalista. “Di questi – si spiega – circa 4.000 di proprietà mentre gli altri sonorandagi, idi cui si ha la certezza della morte sono stati circa 18.000 di cui oltre 500 padronali, mentre di moltirandagi non si conosce la sorte finale. La regione in cui si è consumata la tragedia maggiore è la Sicilia dove nelsi sono contati 302 casi di avvelenamenti collettivi con circa 11.000coinvolti di cui molti morti. Seguono da vicino le altre regioni del sud Italia, mentre negli avvelenamenti deipadronali le regioni con il peggiore dato sono a sorpresa Veneto ed Emilia Romagna, oltre alle solite Sicilia e Sardegna. Nel corso delinoltre sono state presentate solo 40 denunce per avvelenamento contro persone specifiche, mentre ...