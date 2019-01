Modelli Samsung aggiornati ad Android 9 Pie nel 2019 La lista dei dispositivi e il

Nuova roadmap Pie per Samsung Galaxy dalla Cina : Modelli e tempi : Con l'entrata di gennaio è naturale che i possessori dei dispositivi Samsung Galaxy vogliano approfondire il discorso relativo alla ricezione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, che sappiamo si accompagnerà alla Nuova interfaccia One UI, per un'esperienza utente ancora più intuitiva e semplificata. L'ultima roadmap, che va ad aggiungersi a quella di cui vi abbiamo parlato lo scorso 25 dicembre in questo articolo dedicato, arriva dalla ...

Non è un mistero che il Samsung Galaxy S10 corrisponda al dispositivo del decennale, ed è anche ovvio il produttore asiatico voglia in qualche modo sorprendere l'utenza. Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda sudcoreana ricorrerà nuovamente alla desinenza 'Edge', abbandonata a partire dai Galaxy S8, e procedendo poi per gli S9 (cosa che sembra suggerire potrà anche esserci un modello flat, anche se al momento non si hanno indicazioni in ...

Samsung Galaxy S10 : a tutto schermo - cinque Modelli e 5G : Grandi attese per il dispositivo del decennale. Ecco tutte le indiscrezioni raccolte in rete sul prodotti di punta del colosso sudcoreano che - questo è certo - costerà ben oltre i 1000 dollari

Una fonte è venuta in possesso dei dettagli sulle configurazioni della fotocamera nei vari modelli del Samsung Galaxy S10 che arriveranno sul mercato.

Inutile girarci intorno, che delusione la beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy: questo perché nonostante le prospettive di un lancio imminente e diffuso della fase di sperimentazione dell'aggiornamento Android, i test del pacchetto partiranno solo a fine mese e neanche per un numero di modelli sostanzioso. Per non parlare poi del rilascio stabile che seguirà una tabella di marcia, diciamo così, "tradizionale" per il brand. Per fortuna a ...