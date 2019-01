Mobilità | Apl | sospesi a gennaio aumenti su tangenziali Como e Varese

liberoquotidiano

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Tariffe congelate sulledi(A59) e(A60). In una nota, Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl) spiega che l’adeguamento tariffario riconosciuto per l’anno 2019 è sospeso per l’intero mese di, in attesa dell’avvio dell’importante piano di sco