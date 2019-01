Mercato | si apre ufficialmente la caccia all' occasione di gennaio

Bologna - apre il primo superMercato autogestito : “Soci? Clienti e cassieri. Qui prodotti esclusi da grande distribuzione” : Non solo soci, ma anche Clienti, cassieri, scaffalisti e magazzinieri. A Bologna ha aperto le porte “Camilla“, il primo supermercato autogestito d’Italia: oltre a essere titolari del negozio versando una quota di 125 euro, i soci (al momento 400) si impegnano a dedicare, una volta al mese, tre ore del proprio tempo per la gestione della struttura, in cambio della possibilità di fare i propri acquisti all’interno. Nato dalla fusione ...

Modric-Inter - si riapre la pista di Mercato : il croato ha rifiutato la proposta di rinnovo del Real Madrid : Luka Modric avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del Real Madrid: si riapre la possibilità di veder approdare il croato all’Inter La suggestione dei tifosi dell’Inter di veder approdare il neo Pallone d’Oro Luka Modric nel club milanese pare non del tutto irRealizzabile. Dopo la querelle di quest’estate, infatti, un nuovo dettaglio potrebbe far sognare i supporter nerazzurri. Secondo il quotidiano As, il croato ...

Irlanda : 25enne incinta apre un tubo di Pringles al superMercato - condannata a 2 mesi : Arrestata e condannata a due mesi di reclusione perché, nel supermercato vicino casa, ha aperto una confezione di Pringles, le celebri patatine americane vendute in tubo. E' capitato nel dicembre 2016 ad una ragazza irlandese di 25 anni, Kathleen McDonagh. La giovane, all'epoca dei fatti incinta al 5° mese, nei giorni scorsi in tribunale si è dichiarata colpevole di aver provocato "danni criminali". Kathleen, come ha precisato il quotidiano ...

Agente Bale apre al Mercato : 'Gareth amava giocare con Cristiano Ronaldo' (RUMORS) : La Juventus continua ad essere al centro di numerose voci di mercato in questo periodo. Nelle ultime ore si è diffusa la news del possibile trasferimento a Torino di Alexis Sanchez, forte attaccane cileno che vorrebbe lasciare il Manchester United nella prossima sessione di calciomercato invernale (su di lui è molto forte anche l'interesse del Paris Saint Germain). Notizie di calciomercato che riguardano la Juventus, comunque, arrivano anche ...

Riapre Mercatone Uno ad Arzano : tornano a lavoro 20 addetti : Saranno 20 ex addetti dell'azienda in cassa integrazione a far ripartire il punto vendita di Arzano di Mercatone Uno . A partire dal 1 dicembre, il marchio storico riaprirà i battenti in Campania con ...

TriesteAntiqua 2018 - apre la mostra Mercato di antiquariato : ... http://www.trieteantiqua.com Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Mare & Sport. In Venezia Giulia, Fiume e Dalmazia. Immagini 1870-1950 Trieste E' allestita al Civico Museo della Civiltà ...

Allegri toglie la Juve dal Mercato : "Niente rinforzi - non saprei dove metterli" : A proposito di Mandzukic: lei si aspettava questo rendimento al fianco di Ronaldo? Mandzukic? 'Il calcio non è scienza esatta: è solo questione di alchimia. Quando lui e Ronaldo sono insieme c'è un'...

Manovra - Governo apre a dialogo. Moscovici : non è Mercato di tappeti : Intanto il ministro dell'Economia tranquillizza senatori e italiani: non servirà nessun intervento straordinario sul risparmio dice. Poi quello che da giorni è il leit motive suo e di Giuseppe Conte: ...

CalcioMercato Napoli - De Laurentiis apre al colpaccio : “Se Ancelotti vorrà…” : In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sul mercato degli azzurri, confermando la possibilità di realizzare un colpaccio in estate: “Cavani? Come fa a non mancargli Napoli, qui ha due figli e c’è una parte del suo cuore. Se a fine campionato Ancelotti vorrà, e se qualcuno a Parigi lo fa vivere male, allora Napoli può essere il suo porto ...

CalcioMercato - la Sampdoria ripensa a Oberlin : il Basilea apre alla cessione : La scorsa estate è stato per diverse settimane al centro dei pensieri di mercato della Sampdoria : giovane di grande prospettiva, classe 1997, talento su cui la società blucerchiata credeva eccome, ...