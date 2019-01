Maltempo | dispersi sul Matese | in 4 salvati dai carabinieri

Escursionisti dispersi nel Tarvisiano : ricerche complicate dal Maltempo : Riprese questa mattina le ricerche dei due Escursionisti triestini dispersi da martedì nel Tarvisiano: purtroppo le operazioni sono complicate dal maltempo (l’elicottero della Protezione civile non ha potuto alzarsi in volo). In quota sono in corso nevicate con piccole bufere di vento, e la visibilità è scarsa. Le ricerche si concentrano sul versante della Creta del Cacciatore che affaccia sulla Valle di Riofreddo, in particolare ...

Maltempo Cipro - piogge torrenziali da 3 giorni : vittime e dispersi a causa delle alluvioni lampo [FOTO] : 1/7 ...

Maltempo - la “Tempesta del Weekend” flagella il Centro/Sud : situazione critica nel Lazio e in Calabria - dispersi e feriti [LIVE] : 1/16 ...

Maltempo - smottamento vicino al Circeo : si apre una voragine sulla Pontina. Si cercano dispersi : Il Maltempo torna a fare danni. Questa volta la pioggia caduta ha provocato uno smottamento all'altezza di San Vito , a pochi chilometri da San Felice Circeo , nota località balneare sul litorale sud ...

Maltempo Lazio : si è aperta una voragine sulla Pontina - si cercano dispersi : Un’automobile che stava transitando sulla via Pontina, nei pressi di San Felice Circeo, in provincia di Latina, è rimasta coinvolta in uno smottamento che ha interessato la strada, causato probabilmente dal Maltempo. Il crollo è avvenuto all’altezza di San Vito, dove i vigili del fuoco sono ora a lavoro per individuare eventuali dispersi (almeno uno secondo le prime valutazioni). La voragine si è aperta proprio nel momento in cui ...

Maltempo - si apre una voragine sulla Pontina. Auto coinvolta : si temono dispersi : Un’Auto che stava transitando sulla via Pontina nei pressi di San Felice Circeo, in provincia di Latina, è rimasta coinvolta in uno smottamento della strada, dovuto molto probabilmente al Maltempo. ...

Si apre voragine sulla Pontina per il Maltempo : paura al Circeo - ci sono dispersi Video : Erano a bordo di un’auto sulla Pontina nei pressi di San Felice Circeo, all’altezza di San Vito. Il cedimento forse causato dalle piogge

Maltempo Liguria : rintracciati i dispersi - ritrovati a Voltri : Rintracciate le 3 persone (di 24, 46 e 41 anni) date per disperse a seguito del cedimento della strada che ha isolato San Carlo di Cese, sulle alture di Genova: sono stati ritrovati a Voltri in buone condizioni. L’allarme era scattato ieri perché era stata ritrovata una tenda sul greto del fiume Varenna: dopo il crollo dell’asfalto un residente aveva avvisato i vigili del fuoco facendo partire le ricerche. Il gruppo è stato ...

Maltempo in Giordania : morti - dispersi e 4000 turisti in fuga dal sito archeologico di Petra : Gran parte della Giordania è stata colpita da una violenta ondata di Maltempo. Una vera bomba d'acqua, che si è accanita soprattutto sulla regione di Petra, ha provocato anche vittime e feriti nel Paese. Circa quattromila turisti sono stati fatti allontanare dal noto sito archeologico appena in tempo.Continua a leggere

Eccezionale ondata di Maltempo in Giordania : 7 morti - 5 dispersi e migliaia di turisti evacuati dal sito archeologico di Petra [VIDEO] : Forte ondata di maltempo in Giordania: al momento il bilancio fornito dalle autorità è di 7 morti e 5 dispersi, mentre sono stati migliaia i turisti evacuati dal sito archeologico di Petra. Le piogge torrenziali hanno colpito l’area solo due settimane dopo che 21 persone (soprattutto bambini) sono morte annegate a causa delle alluvioni. Ieri la protezione civile giordana ha evacuato 3.762 turisti stranieri a Petra, uno dei siti turistici ...

Maltempo in Sicilia : l'82° Centro C.S.A.R. impegnato nelle ricerche dei dispersi : Un equipaggio dell'82° C.S.A.R. è stato impegnato in 2 sortite per la ricerca di dispersi a Vicari e Corleone , PA, Nella notte di oggi, domenica 04 Novembre 2018, un elicottero HH139-A è decollato ...

Maltempo - strage nel PalermitanoEsonda fiume : 10 morti e 2 dispersi : Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e due risultano disperse Segui su affaritaliani.it