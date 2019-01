Macron prova a frenare davanti al triste traguardo del 100% di debito Pil

huffingtonpost

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Al capitolo "verità", il primo dei tre in cui unha suddiviso il suo discorso di Capodanno (gli altri due sono "dignità" e "speranza"), un esempio perfetto, anche stilisticamente, di "pédagogie politique" (si capisce subito che le elezioni europee sono lì e che c'è da battere la concorrenza di tutti i populismi in patria e fuori al momento prevalenti con una Le Pen al 24% nei sondaggi e i marcheursiani al 18%), il presidente francese ha parlato chiaro, com'era giusto e inevitabile dopo il tourbillon politico mediatico e semi-insurrezionale dei Gilet Gialli che non si capisce più che cosa vogliano se non, forse, un cambio di regime.Ha ricordato severoche non si può chiedere una riduzione delle imposte e, contemporaneamente, un aumento dei servizi pubblici (che, come insegnano al primo anno di economia, non sono ...