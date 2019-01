Hyundai Elevate concept | l’auto che cammina sulle proprie gambe

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Una simil-ambulanza, più in generale un mezzo di soccorso. In grado di andare dappertutto perché collegate alle ruote non ha le tradizionali sospensioni bensì bracci teleguidati: in pratica “robotiche” capaci di farlo arrampicare su terreni impervi e muovere in maniera disinvolta anche in mezzo alle macerie, portando aiuti preziosi soprattutto nel caso di disastri naturali come ad esempio terremoti. Questo almeno si evince dall’unica immagine cheha diffuso del suo, prototipo definito anche con l’acronimo di UMV (Ultimate Mobility Vehicle) che verrà presentato al prossimo CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, in programma dall’8 all’11 gennaio. Per sapere qualcosa in più riguardo alle caratteristiche tecniche, tuttavia, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.L'articolo, l’auto ...