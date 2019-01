Governo | confronto della maggioranza su ' reddito' e taglio stipendi

Pensioni - Cgil reclama confronto Governo-sindacati prima di Decreto : Prevista per i prossimi giorni l'approvazione del Decreto legge sulle Pensioni , annunciato appunto come riforma della Fornero in materia Pensionistica. Per la Cgil sarebbe un grave errore se il ...

Walter Ricciardi : "La ministra della Salute? L'ho vista due volte. Con il Governo non c'è stato confronto" : Ha deciso di lasciare l'incarico di presidente dell'Istituto Superiore di Sanità otto mesi prima della scadenza perché, ha spiegato, "giudico esaurito il mio compito", ma non nasconde che la politica del governo gialloverde sulla sanità non lo convince. Walter Ricciardi, in un'intervista a La Stampa, racconta perché ha interrotto il suo mandato. Non ha avuto scontri diretti con l'esecutivo e alla ministra Giulia ...

Fonti Governo : verso ok Commissione Ue ma confronto non finito : Roma, 18 dic., askanews, - Rispetto alle anticipazioni sull'esito del negoziato con la Commissione europea, c'è prudenza da parte di Palazzo Chigi, dove si fa notare che la riservatezza è essenziale ...

Anfia - Scudieri presidente : è subito confronto con il Governo su filiera ed elettriche : immediato il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Paolo Scudieri, neo presidente dell'Anfia: nel corso dell'Assemblea generale che lo ha nominato, il dirigente ha pungolato il premier - ospite dell'evento - sulla necessità di tutelare la filiera automobilistica del Paese, criticando il "depotenziamento di misure importanti"e, chiedendo "attenzione per il tessuto industriale" e invitando il governo a "non incentivare ...

Governo - imprese e territori a confronto a Roma. L'appuntamento di I-Com : Spunto di riflessione per il dibattito saranno i dati contenuti nel report, che analizza nel dettaglio tutti gli aspetti dell'economia dei territori: dalle tasse ai tempi di pagamento da parte della ...

Manovra - Salvini : disposti a confronto. Conte : colpa del passato Governo : Per quanto attesa, la bocciatura di Bruxelles alla nostra Manovra per «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio Ue scuote non poco la scena politica italiana. E porta all'ennesimo vertice di governo a Montecitorio - tuttora in corso - tra il premier Giuseppe Conte ed i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A caldo, a dettare la ...

Manovra - Salvini : disposti a confronto. Conte : colpa del passato Governo : Per quanto attesa, la bocciatura di Bruxelles alla nostra Manovra per «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio Ue scuote non poco la scena politica italiana. A Montecitorio vertice di governo Conte-Salvini-Di Maio...

Mattarella al Governo : confronto con l’Ue Replica : serve crescita Capire la manovra Pensioni e reddito - cosa (non) cambia : La missiva accompagna la firma del disegno di legge di Bilancio, ieri trasmesso alle Camere. Palazzo Chigi: «Con Ue dialogo proficuo»

'Il Governo apra un confronto costruttivo con l'Europa sulla manovra'. Mattarella firma - ma vincola Conte : Il presidente della Repubblica accompagna l'autorizzazione all'invio della manovra in Parlamento con una lettera al premier, in cui chiede di mettere l'Italia al riparo dall'instabilità e difendere il ...