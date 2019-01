Freccero direttore Rai2 a Blogo | The Voice con la Ventura è senza studio?

Carlo Freccero (direttore Rai2) in conferenza : "The Voice con Ventura solo se troviamo uno studio. Chiudo Fatti vostri e Detto Fatto? Sono programmi da Rai1..." : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...

Carlo Freccero - parla il neodirettore di Rai2 'Riporterò Luttazzi in tv. Arbore Per lui uno show su Boncompagni' : Ventidue anni dopo la prima nomina, Carlo Freccero è tornato alla guida di Rai2. Nominato dal Consiglio di amministrazione Rai lo scorso 27 novembre su proposta dell'amministratore delegato Fabrizio ...

Conferenza stampa di Carlo Freccero (direttore Rai2) live su TvBlog : ufficializzerà Simona Ventura a The Voice? : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la Conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...