Cinghiali in strada | un morto e diversi feriti vicino Casalpusterlengo

Cinghiali in autostrada - grave incidente sull’A1 : un morto e 10 feriti : Un branco di Cinghiali ha attraversato all’improvviso l’autostrada A1 causando un gravissimo incidente, che ha provocato un morto, di 28 anni, e dieci feriti, tra cui tre bambini. È successo in carreggiata sud, alle 4 di giovedì nel tratto compreso fra Lodi e Casalpusterlengo. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, nello schianto sono rimaste coinvolte tre macchine: la prima ha investito due Cinghiali e si è fermata, una ...

Cinghiali in A1 : un morto e 10 feriti in autostrada - cinque sono bambini : Un uomo di 28 anni è morto alle 4 di oggi in un grave incidente sull'Autosole fra Lodi e Casalpusterlengo causato dal passaggio di un branco di Cinghiali. Nell'incidente sono rimaste...

Cinghiali in autostrada - incidente a catena sull'A1/ Milano - 1 morto e 10 feriti : maxitamponamento e code : incidente in A1 per attraversata Cinghiali in autostrada: un morto e 10 feriti, di cui 5 minorenni. Ultime notizie, soccorsi dopo tamponamento e lunghe code

Cinghiali in A1 : un morto e 10 feriti in autostrada - cinque sono bambini : Un uomo di 28 anni è morto alle 4 di oggi in un grave incidente sull'Autosole fra Lodi e Casalpusterlengo causato dal passaggio di un branco di Cinghiali. Nell'incidente sono rimaste...