Unici | Rai2 omaggia l’inarrestabile Gianna Nannini

Programmi TV di stasera - martedì 25 dicembre 2018. Su Rai2 lo speciale di Unici dedicato a Non Stop : Unici Rai1, ore 21.25: Biancaneve e i sette nani Film d’animazione del 1937 di David Hand, con Stuart Buchanan, Adriana Caselotti. Trama: Cacciata dal suo castello, la principessa Biancaneve, trova ospitalità nella casa dei sette nani. Ma la matrigna invidiosa della sua bellezza, si trasforma in una vecchia strega per perseguitarla. Rai2, ore 21.05: Unici Non Stop ha rappresentato nel mondo della televisione italiana un programma ...

Programmi TV di stasera - martedì 25 dicembre 2018. Su Rai2 lo speciale di Unici dedicato a Non Stop : Unici Rai1, ore 21.25: Biancaneve e i sette nani Film d’animazione del 1937 di David Hand, con Stuart Buchanan, Adriana Caselotti. Trama: Cacciata dal suo castello, la principessa Biancaneve, trova ospitalità nella casa dei sette nani. Ma la matrigna invidiosa della sua bellezza, si trasforma in una vecchia strega per perseguitarla. Rai2, ore 21.05: Unici Non Stop ha rappresentato nel mondo della televisione italiana un programma ...