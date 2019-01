Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 13 | 10

romadailynews

: Nicola Zingaretti ha vinto le ultime elezioni MENTENDO ai cittadini! Ecco cosa aveva dichiarato:... - BarillariM5S : Nicola Zingaretti ha vinto le ultime elezioni MENTENDO ai cittadini! Ecco cosa aveva dichiarato:... - SkyTG24 : #UltimOra #tsunami #Indonesia almeno 168 morti, oltre 700 i feriti. La #Farnesina verifica la presenza di eventuali… - SkyTG24 : Tsunami in Indonesia, decine di morti e centinaia di feriti. DIRETTA -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)dailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata con epicentro a 3 km da Collelongo L’Aquila centro km lo ha segnalato l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia La sosta è stata avvertita non solo in tutta la Marsica ma anche a L’AquilaLatina Frosinone ad Avezzano le persone si sono riversate nelle strade la Consob ha disposto la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige nelle sedi di negoziazione italiane nei quali suddetti titoli sono ammessi alle negoziazioni la sospensione dalle negoziazioni non si applica agli strumenti finanziari aventi come sottostante indici contenuti i titoli emessi da Banca Carige specifiche alla commissione di controllo sullail governo del Mali ha reso noto che uomini armati hanno attaccato un ...