Torino | va a sciare col papà e urta con la testa contro una barriera | muore bimba di 9

fanpage

: @vittoriozucconi Ladri, assassini e multi-miliardari a sciare in quel di Cortina d'Ampezzo. Super-Vip tra o classic… - DaffraMarco : @vittoriozucconi Ladri, assassini e multi-miliardari a sciare in quel di Cortina d'Ampezzo. Super-Vip tra o classic… - cherrysmarina : insomma quest’anno passano tutti il capodanno in montagna ok e io che so pure sciare ma non ho i soldi che faccio?… - sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Speriamo che la bambina caduta a Prato Nevoso possa tornare presto a casa e a sciare -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Una bambina romana di 9 anni, in vacanza con la famiglia, è morta sulla pista da sci "Imbuto" di Sauze d'Oulx, in alta Valle di Susa: dopo aver perso illlo degli sci, mentre era con il padre, è andata a sbattere con launafrangivento. Poi, dopo una caduta rovinosa è finita fuori pista, scivolando giù per il pendio per circa 50 metri.