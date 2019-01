Saldi al via | oggi partono Basilicata e Sicilia Dal 5 gennaio sconti in tutta Italia

Saldi al via : 141 euro a persona per abbigliamento e calzature : ...2 punti percentuali dell'Iva che sarebbe schizzata dal 1° gennaio al 24,2%, ma occorre molto di più per rilanciare la nostra economia a partire dall'eliniminazione delle clausole di salvaguardia che ...

Saldi 2019 : al via tra 2 e 5 gennaio in tutta Italia. Ma secondo il Codacons si rischia il flop : Ci siamo lasciati alle spalle le festività natalizie e, come da consuetudine anche il vecchio anno. E da tradizione, con l’inizio del 2019 ha inizio il periodo dei Saldi, pensati per spingere i consumi, grazie a sconti e promozioni imperdibili. Il periodo dei Saldi 2019 non sarà uguale per tutto il territorio nazionale. I Saldi, infatti, iniziano da oggi in alcune regioni, come la Basilicata, ma nel resto delle regioni la data di inizio e ...

Parma - sabato 5 gennaio via ai Saldi. I consigli di Federmoda : sabato 5 gennaio iniziano i saldi di fine stagione e si concluderanno domenica 5 marzo 2019. Per Filippo Guarnieri, presidente Federmoda Parma, saranno saldi in linea con quelli dello scorso anno, ma ...

Saldi invernali 2019 - partono per prime Sicilia e Basilicata. Dal 5 gennaio al via in tutta Italia : “Meglio del Black Friday” : Il 2019 inizia all’insegna dello shopping. Dal 2 al 5 gennaio infatti prendono il via in tutta Italia i Saldi invernali, primo grande appuntamento commerciale dell’anno. A dare il via saranno Sicilia e Basilicata, dove i Saldi inizieranno a partire da mercoledì 2 gennaio. Il 3 gennaio toccherà poi alla Valle D’Aosta, con le altre regioni Italiane che vedranno arrivare i Saldi da sabato 5. Secondo quanto riferisce la ...

Inizio anno sotto il segno del risparmio - Saldi al via : Basilicata e Sicilia aprono le danze : Un appuntamento atteso da milioni di consumatori che provano ad aggirare la crisi non rinunciando all'acquisto, ricorrendo rigorosamente però al prezzo scontato . Inizio d'anno dunque sotto il segno ...

Saldi invernali 2019 al via/ Calendario - le date regione per regione : sarà l'anno delle scarpe : Saldi invernali 2019 al via: iniziano gli sconti in tutta Italia. I dati di Confesercenti: 'Ogni italiano spenderà da 122 euro in su'.

Saldi invernali al via : ogni italiano spenderà da 122 euro in su : Le prime regioni a iniziare con i ribassi saranno Basilicata e Sicilia, cui seguirà la Valle D'Aosta il 3 gennaio. Secondo Confesercenti il 47% degli italiani ha già deciso che approfitterà per fare almeno un acquisto, valutando di investire 122 euro a persona. Per Confcommercio la spesa media sale a 140 euro.

Saldi : Confcommercio - oggi al via - spesa media di 141 euro pro capite : ...2 punti percentuali dell'Iva che sarebbe schizzata dal 1° gennaio al 24,2%, ma occorre molto di più per rilanciare la nostra economia a partire dall'eliminazione delle clausole di salvaguardia che ...

Saldi 2019 al via - ogni italiano spenderà da 122 euro in su : Il nuovo anno parte nel segno del risparmio: tra il 2 e il 5 gennaio prenderanno il via in tutta Italia i Saldi invernali 2019. Le prime Regioni a partire saranno Basilicata e Sicilia , cui seguirà la ...

Ultimi regali... e da gennaio al via i Saldi : Ultimi regali... ed è già tempo di saldi. A Vercelli il via è fissato per sabato 5 gennaio 2019 con una durata complessiva di 8 settimane consecutive. Stesso periodo di saldi anche a Borgosesia, ...

Roma - via ai Saldi dal 5 gennaio : sei settimane di occasioni : La stagione delle grandi stagioni è alle porte, a Roma e in tutta la regione. 'Avvio il sabato 5 gennaio 2019 per i saldi invernali nel Lazio. La data è quella prevista dalla normativa regionale, in ...

Steam dà il via ai suoi Saldi autunnali - tornano gli Steam Awards : Anche quest'anno tornano i saldi autunnali di Steam insieme agli Steam Awards, evento in cui i giocatori eleggono il loro gioco preferito in precise categorie.Come riporta PC Games, quest'anno le categorie sono abbastanza classiche, Game of the Year, Best Developer, e Better With Friends, giusto per citarne alcune. Dopo questa premessa, torniamo a parlare dei titoli in sconto, a causa dell'enorme mole di offerte (più di mille) vi abbiamo ...