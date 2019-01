Ronaldo presidente dell’Inter? “Non lo escludo…”

sportfair

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Inter,ha parlato della sua ex squadra con affetto, aprendo ad un futuro daanche senza acquistare realmente il club "Diventare ildell'Inter in futuro? Non ci ho pensato, ma di certo posso dire che è una squadra che è nel mio cuore e non lo escluderei a priori". L'ex fuoriclasse dell'Inter,, non esclude la possibilità di tornare in nerazzurro per guidare il club. "Non ho i soldi per comprarla -aggiunge ridendo il 'Fenomeno' ai microfoni di Sky Sport da Dubai dove presenzierà a Globe Soccer Awards-. Ora sono molto impegnato con il Valladolid, in futuro, però, non si sa mai…". (Spr/AdnKronos)