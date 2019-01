Nadal si ritira da Brisbane | Australian Open a rischio?

ATP Parigi - infortunio per Nadal : lo spagnolo si ritira - Djokovic di nuovo n°1 al mondo : ATP Parigi, dopo Raonic si ritira anche Nadal: in dubbio anche la presenza di Rafa alle ATP Finals di Londra ATP Parigi, nuovo infortunio per Rafa Nadal. Il tennista spagnolo avrebbe dovuto giocare ai sedicesimi di finale del torneo Parigino contro il collega e connazionale Verdasco, ma ha annunciato il forfait anticipato a causa di un problema all’addome. Nadal dunque lascia il Master 1000 di Parigi e Verdasco approda agli ottavi di ...