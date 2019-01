Borse europee | debutto in rosso nel 2019

Borse europee in calo - Milano a -0 - 72% : 9.17 Borse europee in calo, Milano a -0,72% Apertura in netto calo per le Borse europee, nella prima seduta del nuovo anno. Pesano le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia globale. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,72% e l'All Share -0,9%. Scarto Btp-Bund tedesco a 252 punti con rendimento del decennale al 2,73%. Londra -1,27%, Parigi -1,87% e Francoforte -0,...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 72% : 9.17 Apertura in netto calo per le Borse europee, nella prima seduta del nuovo anno. Pesano le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia globale. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,72% e l'All Share -0,9%. Scarto Btp-Bund tedesco a 252 punti con rendimento del decennale al 2,73%. Londra -1,27%, Parigi -1,87% e Francoforte -0,95%. Euro a 1,1479 dollari e 125,48 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee toniche. Milano e Francoforte chiuse per San Silvestro : Chiudono in rialzo le principali Borse europee , orfane di Piazza Affari e Francoforte rimaste chiuse in occasione della festività del Capodanno . Le piazze di Londra, Parigi e Madrid, invece, hanno ...

Rimbalzo di fine anno per le Borse europee - Milano +1 - 44% : Le borse europee chiudono l'ultima seduta dell'anno con un Rimbalzo, dopo i forti cali registrati nelle ultime tre giornate. A spingere i listini europei è stato anche il dato dell'inflazione in ...

Piazza Affari prosegue rally assieme alle altre Borse europee : Piazza Affari e borse europee in rally a metà giornata . I mercati, già positivi all'avvio, hanno gradualmente ampliato i guadagni avviandosi a chiudere l'ultima seduta piena del 2018 in attivo, ...

Borse europee in calo - si sta chiudendo un anno pessimo : La penultima seduta del 2018 è stata all'insegna del rosso per le Borse Europee. Tutte le grandi piazze del Vecchio Continente hanno infatti chiuso in territorio negativo, spinte al ribasso anche dalla debole performance di Wall Street. Cosa frena le Borse EuropeeSui mercati sta prevalendo l'orientamento alla prudenza, visto che se ne sta andando il peggiore anno dell'ultimo decennio e che rimangono ancora molte incertezze riguardo al futuro. Il ...

Borse europee in deciso calo su scia Wall Street : Giornata da dimenticare per le Borse europee , trainate al ribasso da Wall Street che sconta gli ampi guadagni della vigilia dopo che il presidente americano Trump ha confermato la sua piena fiducia ...

Partenza contrastata per le Borse europee : Roma, 27 dic., askanews, - Avvio contrastato per le borse europee. Francoforte si mostra debole, in calo dello 0,05%, mentre Parigi guadagna lo 0,99%. Positiva anche Londra, in progresso dello 0,20%.

Le Borse europee aprono miste dopo i rialzi di Wall Street - Milano perde lo 0 - 5% : Le Borse europee aprono contrastate, dopo la sosta natalizia e sulla scia di Wall Street, che ieri ha chiuso in rally. Anche Tokyo ha terminato la sessione a +3,88%. Londra avanza dello 0,4% a 6.712 ...

Borse europee in rosso. Milano e Francoforte chiuse per festività : I mercati temono il rallentamento dell'economia globale, spostando l'attenzione dall'azionario ai beni rifugio. In aumento la liquidità. Da tre giorni è scattato lo Shutdown negli Stati Uniti, ovvero ...

Borse. Asiatiche caute - europee in calo : 10.15 Le poche borse Asiatiche aperte sono positive ma caute a fine seduta, visto il timore che lo shutdown parziale negli Usa possa protrarsi fino a inizio 2019. Sydney +0,48%, Shanghai +0,43% e Shenzhen +0,75%. Le europee hanno invece avviato le contrattazioni in ribasso. Londra perde lo 0,7% e Parigi sta cedendo quasi l'1%. Milano e Francoforte sono chiuse. L'euro guadagna terreno sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1393 ...

