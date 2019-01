Forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 nell'Aquilano : nessun danno : Una Forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.2 gradi Richiter, è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 3 chilometri a ovest di Collelongo , nell' Aquilano . Il sisma ...

Frosinone - Terremoto magnitudo 2.5 a Veroli : nessun danno : Si è aperto con una scossa di terremoto il primo giorno del nuovo anno in Ciociaria. Dopo i «botti» per la festa di Capodanno la terra ha tremato nella zona di Veroli, ma per fortuna senza causare ...

Etna - scossa di Terremoto a nord di Ragalna : magnitudo 3.4 : Etna, scossa di terremoto a nord di Ragalna: magnitudo 3.4 Il sisma è stato registrato alle 19:30 ed è stato avvertito pure a Zafferana Etnea e nella zona costiera di Giarre e Riposto. Non si registrano danni a cose o a persone. Intanto aumenta il numero degli sfollati per il terremoto del giorno di Santo ...

Terremoto Cile : scossa di magnitudo 5.4 nella regione di Coquimbo : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5,4 Richter è stata registrata oggi alle 7,50 locali nella regione di Coquimbo (Cile centrale). Lo riferisce Radio Biobio di Santiago del Cile. Secondo le prime informazioni il sisma e’ stato avvertito nettamente dalla popolazione non solo di Coquimbo, ma anche di Valparaiso e della provincia della capitale, senza che per il momento si segnalino danni gravi o vittime. Il Centro sismologico nazionale, da ...

Al largo delle coste dell'Alaska Terremoto di magnitudo 6 - 1 - : Un terremoto di magnitudo 6,1 si è verificato nell'Oceano Pacifico al largo delle coste dell'Alaska, riferisce il Servizio geologico degli Stati Uniti. Le scosse di assestamento sono state registrate ...

Etna - Terremoto Catania : 2 scosse magnitudo 2.4 nella notte : Due scosse di terremoto magnitudo 2.4 sono state registrate nella notte nel Catanese, nell’area dell’Etna: un evento è stato registrato dall’INGV alle 05:40. I comuni più vicini all’epicentro sono Ragalna, Biancavilla e Adrano. Un’altra scossa, sempre di magnitudo 2.4, è stata registrata alle ore 00:28 e i comuni più vicini all’epicentro sono Zafferana Etnea, Milo Santa Venerina. L'articolo Etna, terremoto ...

Terremoto magnitudo 6.1 a sud est del villaggio di Cold Bay : La terra ha tremato negli USA. Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata al largo delle coste

