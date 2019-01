New Horizons ha sorvolato Ultima Thule | la sua meta ai confini del Sistema Solare | “Una

Spazio - la sonda New Horizons raggiunge “Ultima Thule” nella notte di Capodanno : è il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : La sonda spaziale della Nasa che ha dato al mondo le prime immagini ravvicinate di Plutone, la New Horizons, ha raggiunto ieri – poco dopo la mezzanotte ora americana – il corpo celeste piu’ lontano mai esplorato dall’uomo: un oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper soprannominato Ultima Thule, che dista ben 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra. Alle 00:33 (le 6:33 di questa mattina in Italia) la New Horizons ...

Capodanno 2019 - New Horizons sorvola Ultima Thule : il fly-by più lontano nella storia delle esplorazioni spaziali : Il 1 gennaio 2019 la sonda spaziale New Horizons della Nasa – che nel 2015 ha raggiunto Plutone regalandosi le prime foto del pianeta – effettuerà il fly-by (sorvolo ravvicinato) più lontano nella storia delle esplorazioni spaziali. Sarà un Capodanno speciale per l’agenzia spaziale Usa. La sonda raggiungerà la distanza minima prevista, circa 3500 chilometri da Ultima Thule, un corpo celeste appartenente alla fascia di Kuiper ...

A gennaio New Horizons - il singolo di Brian May presentato durante la missione della NASA : A gennaio arriverà New Horizons, il singolo di Brian May che ha deciso di tornare da solista dopo anni dall’ultimo album Another World. Il nuovo brano sarà disponibile a partire dal nuovo anno, precisamente il 1 gennaio, e verrà presentato in un modo insolito che metterà insieme le due passioni dell’artista: la musica è l’astrofisica. Pochi giorni fa è stato pubblicato sul canale YouTube di Brian May un video preview che anticipa l’uscita ...