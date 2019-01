Napoli | rubano bancomat a Capodanno | ladri approfittano dei rumori dei fuochi d' artificio

Blastingnews

(Di martedì 1 gennaio 2019) Mentre tutti erano intenti a festeggiare il nuovo anno in arrivo, nella città di, precisamente nel piccolo comune di Giugliano in Campania, si è già potuto registrare il primo grave episodio, nel dettaglio si tratta del primo furto dell'anno, una rapina senza ombra di dubbio andata a segno in tempi record. Stando a quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, infatti, per concludere con successo la prima rapina dell'anno i banditi hanno escogitato un piano che aveva come obiettivo quello di sfruttare i tanticausati dai botti 'classici' della notte di San Silvestro: i malintenzionati hanno piazzato, con tutta probabilità, una bomba carta all'esterno del banco disu Corso campano, sradicando letteralmente ildalla parete e trasportandolo via utilizzando un furgone.Furto aquando scocca la mezzanotte del 31: sradicato uno sportelloSecondo ...