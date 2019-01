Muore a 17 anni a Napoli e viene abbandonato davanti all' ospedale Vistosa ferita alla

Muore a 17 anni a Napoli e viene abbandonato davanti all'ospedale : Tragedia nella notte di Capodanno: un diciassettenne rom - secondo quanto riferito dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli - è morto probabilmente in seguito a una caduta a...

Lecce - esplosione per una fuga di gas in un appartamento : Muore anziana di 82 anni : Terribile fatto di cronaca questa mattina intorno alle 8 ad Aradeo, cittadina del Leccese. Un'esplosione dovuta ad una fuga di gas si è infatti palesata in una abitazione, provocando un potente boato che ha praticamente raso al suolo le pareti dell'edificio. Nel crollo è rimasta uccisa una donna anziana di 82 anni, Gina Casaluci, proprietaria dell'appartamento. Si tratta del secondo lutto cittadino in poche ore: un giovane motociclista, ...

Schianto tre giorni dopo la festa di fidanzamento - Kelsey Muore a 21 anni davanti al ragazzo : La giovane stava andando al lavoro Insieme al suo ragazzo dopo un weekend di festa per il loro fidanzamento. Un tragico destino ha voluto che la sua vita si spezzasse improvvisamente proprio nel fiore degli anni.Continua a leggere

Il papà Muore in casa nella notte - la figlia di 7 anni lo veglia per un giorno : Stroncato da un infarto, un uomo di 64 anni è stato vegliato dalla figlia di 7 anni per un giorno intero. È stata l'ex moglie, madre della bambina, a dare l'allarme ma quando i...

Tragedia a Voghera : a 12 anni cade dal balcone di casa e Muore : Una bambina di 12 anni è morta a Voghera , Pavia, , precipitando da un balcone, da un'altezza di circa 10 metri. La bimba al momento in cui si è verificato il dramma era sola in casa. Sul posto, in ...

Padre Muore a soli 39 anni : lascia un figlio piccolo

Salerno : giovane mamma Muore a 31 anni - lascia due figli piccoli : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane ragazza, sempre per mano di una brutta malattia contro la quale ha lottato per diverso tempo senza riuscire a sconfiggerla. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Salerno, precisamente nel piccolo comune di Angri, dove Veronica Marra, donna e mamma di appena trentuno anni, si è spenta suscitando un grande dolore in tutti i suoi familiari e in coloro ...

