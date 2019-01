Lunedì sera un uomo armato con un coltello ha ferito tre persone in una stazione di

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Lunedì 31 dicembre 2018 : Insieme ai nostri auguri di buon anno, eccovi una panoramica sui programmi tv dell’ultima sera del 2018: Su Rai 1 Amadeus è alla guida della tradizionale kermesse di S. Silvestro L’anno che verrà, in diretta da Matera. Rai 2 propone l’animazione Hotel Transylvania 2 (Usa, 2015). Rai 3 dedica la serata al 42° Festival del Circo di Montecarlo. Su Canale 5 alle ore 20.50 Federica Panicucci conduce Capodanno in musica in diretta da Bari. ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 31 Dicembre 2018 : Film Stasera in TV: Hotel Transylvania 2, Edge of Tomorrow - Senza domani, In Time, Edward mani di forbice, I soliti idioti, Evolution, Mary: Principessa per caso.

Stasera in tv Lunedì 31 dicembre 2018 - programmi tv notte di Capodanno : Sport in tv . Seconda serata F ilm . L'aspirante ballerino Billy Elliot su LA5 , ch30, alle 22:40; Facciamola finita su Rai 4 , ch21, alle 22:50; Bandolero! con James Stewart, Dean Martin, ...

Programmi TV di stasera - Lunedì 31 dicembre 2018. Musica - Circo e Cinema per San Silvestro : Hotel Transylvania 2 Rai1, Rai2, Rai3, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews: ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L’Anno che verrà Torna il grande spettacolo del Capodanno di Rai1. Sarà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la cornice de L’Anno che ...

Il Segreto - Pepa e Tristan racconto di un amore : Lunedì 31 dicembre in prima serata su Rete 4 : In occasione dell'ultimo dell'anno su Rete4, Mediaset propone uno speciale di due ore dedicato agli storici protagonisti della soap spagnola.

Programmi TV di stasera - Lunedì 24 dicembre 2018. Vigilia «di ghiaccio» su Rai2 con Frozen : Frozen - Il regno di ghiaccio Rai1, ore 21.30: Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco In onda in mondovisione la Messa della Notte di Natale celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, uno dei momenti liturgici più attesi dell’anno. Rai2, ore 21.05: Frozen – Il regno di ghiaccio Film d’animazione del 2013 di Chris Buck, con Kristen Bell, Idina Menzel. Trama: Le principesse di Arendelle, Elsa e Anna, sono due ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Lunedì 24 dicembre 2018 : Ecco i programmi tv della vigilia di Natale (24 dicembre 2018): Rai 1 trasmette in prime time la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. Rai 2 dedica la serata all’animazione con il film Frozen – Il regno di ghiaccio. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, appuntamento con la quarantaduesima edizione del Festival del Circo di Montecarlo. Su Canale 5 Gerry Scotti conduce il tradizionale appuntamento col Concerto di ...

'Pomi d'ottone e manici di scopa' - Lunedì in prima serata tv su La7 : La programmazione televisiva della prima serata di lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, propone film classici, cartoni ed eventi a tema con la santissima ricorrenza. Il canale La7, ad esempio, dalle ore 20:35 circa in poi manderà in onda il film "Pomi d'ottone e manici di scopa", un un mix tra film di animazione e azione reale del 1971. La pellicola, diretta da Robert Stevenson e prodotta dalla Walt Disney Productions, ha nel cast volti molto ...

Santa Messa di Natale in Vaticano - diretta tv su Rai 1 e Tv2000 Lunedì sera : La Santa Messa di Natale in Vaticano 2018 sarà mandata in onda la sera di lunedì 24 dicembre, a partire dalle ore 21:20 circa, da Rai 1 e da Tv2000. Come ogni anno l'evento sarà trasmesso in mondovisione dalla Basilica di San Pietro e sarà seguito da altre due trasmissioni televisive incentrate sul tema della Santissima Natività. La mattina di Natale, alle 11:55 circa, invece, Rai 1 trasmetterà il Messaggio natalizio e la benedizione urbi et ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Lunedì 17 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 17 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata all’ultima puntata della fiction Nero a metà (episodio Una questione in sospeso) con Claudio Amendola, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario. Rai 2 programma il film Un amore tutto suo (Usa, 1995) con Sandra Bullock. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Sigfrido Ranucci ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 17 Dicembre 2018 : Film Stasera in TV: Race, Predators, Brick Mansions, Santa Baby, Regole d'onore, Un amore tutto suo, Sleepers, Almanya.

Programmi TV di stasera - Lunedì 17 dicembre 2018. Su Canale5 «Race – Il colore della vittoria» : Stephan James in Race - Il colore della vittoria Rai1, ore 21.25: Nero a Metà – Ultima Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Una questione in sospeso: Alba e la squadra scoprono che dietro l’arresto di Carlo c’è Malik. La ragazza, profondamente delusa, chiede l’aiuto di Riccardo per difendere suo padre. Malik è determinato a ...