Incidente in montagna a Postua | uomo si rompe una gamba

Montagna : grave Incidente su pista da sci - feriti padre e figlia : grave incidente sulle montagne del Cuneese, sulle piste da sci di Frabosa Sottana: per cause ancora da accertare, padre e figlia sono rimasti feriti. Sono stati trasportati in elicottero all’ospedale Santa Croce di Cuneo: il padre è in codice rosso, la figlia in codice giallo. L'articolo Montagna: grave incidente su pista da sci, feriti padre e figlia sembra essere il primo su Meteo Web.