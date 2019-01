Dieta di gennaio | dimagrire subito dopo le feste | menù settimanale

Dieta di gennaio - depurarsi dopo le Feste : Terminate le Feste, fra pranzi interminabili a base di piatti calorici e dolci, è arrivato il momento di rimettersi in forma con la Dieta di gennaio. Per perdere peso e sgonfiarsi dopo le festività natalizie l’obiettivo è depurare l’organismo, eliminando le tossine in eccesso. Come? Puntando su cibi detox, tisane e tanta acqua. Per prima cosa evitate di fare l’errore in cui prima o poi tutti cascano: saltare i pasti. Non ...