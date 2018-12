San Silvestro e Capodanno con la neve in Calabria | imbiancate le principali località

Notte di San Silvestro : mai così tanti brindisi con spumante italiano : Per la Notte di San Silvestro salgono ad oltre 500 milioni le bottiglie di spumante italiano stappate all’estero nel 2018 con il record storico dei brindisi Made in Italy grazie all’aumento del 6% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti in occasione del Capodanno dalla quale si evidenzia che a fine anno per il 2017 sarà raggiunto per la prima volta il record storico dell’esportazioni all’estero per un valore ...

Monossido - tre intossicati a Legnano a San Silvestro : Monossido, tre intossicati L'allarme è scattato in via Cremona. Tre persone sono state ricoverate all'ospedale di Legnano per aver respirato Monossido e per sicurezza sono stati portati dai sanitari ...

Astronomia : Luna e Venere - una spettacolare congiunzione nella notte di San Silvestro : nella notte di San Silvestro, poco prima dell’alba, in cielo si potrà ammirare il primo evento astronomico dell’anno: la congiunzione tra la falce di Luna calante e Venere, che sorgono sull’orizzonte orientale nella costellazione della Bilancia. Venere ha raggiunto il massimo intervallo di osservabilità alla fine di dicembre del 2018, e a gennaio 2019 si può osservare a lungo prima del sorgere del Sole. La Luna invece ci riserva uno spettacolo ...

San Silvestro con spettacoli e fantasmagorici fuochi d'artificio in musica a Cervia e MiMa : Lunedì 31 Dicembre 2018 - Cervia "Big Bang Capodanno sotto la Torre": grandi fuochi d'artificio a Cervia È tutto pronto a Cervia Milano Marittima per festeggiare in grande stile il 31 dicembre, San ...

Accadde oggi - 31 dicembre 1988 : per l’ultima volta la Serie A scende in campo a San Silvestro : Continua l’appuntamento con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, quella del 31 dicembre 1988 è una data infatti da ricordare per gli amanti del mondo del pallone: l’ultima volta in cui la Serie A va in scena nella giornata di San Silvestro. In quella data tante le partite in programma, il derby della Mole, vinto dalla Juventus di Dino Zoff per 1-0 grazie a una rete di Altobelli. Successo per 3-0 dell’Inter di ...

Capodanno 2019 in provincia di Imperia - ecco alcune idee per trascorrere al meglio la Notte di San Silvestro : Ma se il Cenone con spettacoli dal vivo e musica nei locali sbaraglia tutte le proposte per la Notte più lunga dell'anno, non mancano certo numerosi intrattenimenti messi in campo dalle varie ...

Matera su Raiuno - Bari su Canale 5 : il derby tv delle piazze per arrivare al 2019 In molte altre città pugliesi spettacoli per il countdown di San Silvestro : E ancora: Taranto con Elio e le storie tese, Ostuni, Martina Franca, e ancora tanti e tanti spettacoli nelle piazze pugliesi per arrivare al 2019. Di seguito il comunicato: Ha aperto i concerti di ...

Meteo : a San Silvestro e Capodanno freddo e neve anche a quote collinari : Il 2018 si chiuderà con un generale calo delle temperature che interesserà tutta l'Italia: nevicherà, anche a quote collinari, sull'Appennino e su alcune aree delle regioni del centrosud.Continua a leggere

Tra San Silvestro e Capodanno freddi venti e neve a bassa quota al Centro-Sud : Un nuovo impulso di aria fredda raggiungerà le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali tra il pomeriggio di San Silvestro e la mattina di Capodanno. Queste zone saranno interessate da un calo ...

Cenoni - discoteche e teatri : Bologna - guida alla lunga notte di San Silvestro : Per chi non ha voglia di preparare il cenone e vuole brindare alla mezzanotte fuori, per chi la notte di Capodanno preferisce fare tardi a ballare, e magari è rimasto escluso dal numero chiuso di ...

San Silvestro con l’operetta a Milano : Il 2018 chiude in festa con La Compagnia del Belcanto. Lunedì 31 dicembre, ore 21:45, l’auditorium si riempie di luci

San Silvestro e Capodanno - perché uno è festivo e l’altro no? : Nel mondo occidentale il giorno festivo è il 1 gennaio, Capodanno, ma la festa e la mangiata si fanno la sera precedente, quella di San Silvestro, il 31 dicembre, la vigilia in cui si fa il veglione, cioè si sta svegli fino a mezzanotte, al giorno e all’anno nuovo. Tutto accade nella notte fra l’ultimo giorno di un anno, in questo caso del 2018 e il primo del successivo, per il 2019. Dalla notte dei tempi è momento di espiazione, di chiusura di ...

Programmi TV di stasera - lunedì 31 dicembre 2018. Musica - Circo e Cinema per San Silvestro : Hotel Transylvania 2 Rai1, Rai2, Rai3, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews: ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L’Anno che verrà Torna il grande spettacolo del Capodanno di Rai1. Sarà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la cornice de L’Anno che ...

Notte di San Silvestro : perché ci si veste di rosso? : Sono tante le tradizioni che tendiamo a rispettare, ogni anno, nella Notte di Capodanno: ma cosa c’entra il vestirsi di rosso? Quali sono le origini di questa usanza? Secondo alcuni risalirebbe ai tempi dell’Impero Romano con Ottaviano Augusto nel 31 secolo a.c., quando sia uomini e donne indossavano qualcosa di rosso per il Capodanno Romano, come buon auspicio per la salute e per la propria vita personale ma anche per potere e ...