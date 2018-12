Russia | esplosione di gas in condominio | 3 morti e oltre 70 dispersi

Russia - esplosione di gas in condominio : almeno 3 morti e 79 dispersi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Russia : esplosione in appartamento per fuga di gas - 3 morti e 79 dispersi : Tre persone sono morte in Russia, a Magnitogorsk, per l’esplosione verificatasi in un appartamento e provocata da una fuga di gas: la deflagrazione ha causato il crollo parziale del palazzo, dal quale sono state estratte vive una decina di persone, ha riferito l’agenzia Tass. I dispersi sarebbero 79 secondo Tass, che cita il vicegovernatore della regione di Chelyabinsk, Oleg Klimov. L'articolo Russia: esplosione in appartamento per ...

Russia : esplosione in appartamento per fuga di gas - 3 morti : Tre persone sono morte in Russia, a Magnitogorsk, per l’esplosione verificatasi in un appartamento e provocata da una fuga di gas: la deflagrazione ha causato il crollo parziale del palazzo, dal quale sono state estratte vive una decina di persone, ha riferito l’agenzia Tass. L'articolo Russia: esplosione in appartamento per fuga di gas, 3 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Russia : esplosione in sede FSB - un morto : ANSA, - MOSCA, 31 OTT - Una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite - si trovano ora ricoverate in ospedale - in seguito a un'esplosione avvenuta nei pressi del palazzo dell'FSB , i servizi ...

Russia : esplosione a sede FSB di Arkhangelsk - 1 morto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russia - esplosione davanti a sede servizi segreti : un morto - : E' accaduto nella città di Arkhangelsk, sul Mar Bianco, a nord del Paese. Ci sono anche tre feriti che sono stati trasportati in ospedale

Esplosione a sede dei servizi : un morto e tre feriti in Russia : La Russia viene nuovamente colpita da un attentato. Anche se ancora non se ne conosce la matrice. Un ordigno è infatti esploso all'interno di una sede regionale dei servizi di sicurezza russi Fsb, l'...

Russia - esplosione in una sede dei servizi segreti : un morto e diversi feriti : La deflagrazione ha interessato l'ufficio regionale dell'Fsb, l'ex Kgb, di Arkhangelsk, nel Nord della Russia. La vittima non sarebbe un agente dei servizi segreti russi. L'esplosione infatti avrebbe interessato l'ingresso della sede distaccata dell'Fsb che poi è stata immediatamente evacuata dagli agenti.Continua a leggere