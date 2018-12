Ruba il portafogli e ci trova bancomat e codice pin Ladro preleva 750 euro

Due drogati aggrediscono 76enne invalido per Ruba rgli il portafogli : arrestati : Ancora la droga. Sempre la droga in tanti fatti di cronaca che senza volere esaltano una malattia sociale irrisolta e l'adesione ad azioni di criminalità impensabili a mente serena. Il fatto è praticamente quotidiano, espressione di un malessere ...

Ruba portafogli a turista tedesco sul treno Circum : 18enne arrestato : Furti sui treni Eav, i carabinieri di Pompei arrestano 18enne . Ayoub jamili, 18enne di origine marocchina residente a Sarno, noto alle forze dell'ordine per furti e scippi, si muoveva tra le carrozze ...

«Non mi ha pagato» e Ruba il portafogli del suo capo : arrestato : Carrara - Un 33enne originario del Pakistan ha rubato il portafogli ad un connazionale che lo aveva assunto come suo collaboratore in un negozio di kebab che si trova nel quartiere Avenza. La fuga ...