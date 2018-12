Lazio | la rivelazione di Tare | “minacciato di morte”

calcioweb.eu

(Di lunedì 31 dicembre 2018)è sicuramente uno dei migliori dirigenti in circone, tanti i colpi messi a segno dal dirigente dellache hanno lanciato i biancocelesti ma non sono mancati i momenti di critica e nervosismo, ecco la rivene diai microfoni di Sky Sport: “in alcuni momenti ho avuto anche paura per la mia famiglia. In particolare nel periodo della cessione di Hernanes. È stato un momento brutto, che dentro di me porto come un’esperienza molto negativa. Una parte di me è morta, per quel che riguarda il modo di vivere il calcio. Lì tocchi la parte brutta del calcio. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato anche a questa scelta, soprattutto pensando alla famiglia. Fosse stato per me – ha aggiunto – non avrei avuto nessun problema ad andare avanti, mal il problema e’ che abbiamo ricevuto anche minacce di morte, ai famigliari, alla moglie, ai ...