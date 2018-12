E a voi è mai capitato un lapsus? Ecco spiegato il perché

Sisma Etna - attivista 5Stelle a Di Maio : “Non dimenticateci o ci muoveremo contro di voi” : Un'attivista 5Stelle incalza il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, in visita oggi a Fleri, uno dei luoghi maggiormente colpiti dal terremoto del 26 dicembre, avvenuto in seguito all'eruzione dell'Etna: "Se voi vi dimenticate di noi, anche se qui c'è gente con il bastone o sulla sedia a rotelle, ci muoveremo contro di voi". Domani in Cdm sarà dichiarato lo stato d'emergenza.Continua a leggere

Catania - attivista M5S a Di Maio : "Non dimenticateci o ci muoveremo contro di voi" : "Noi vi abbiamo sostenuto e oggi voi siete lo Stato e ci dovete dare delle risposte". Così un'attivista M5S ha parlato a Di Maio in mezzo alle rovine di Zafferana Etnea. "Non vi dovete dimenticare di ...

Mara Carfagna a Di Maio : “‘compravendita’ di onorevoli? No - semplicemente scappano da voi” : Mara Carfagna tramite le pagine social parla della “compravendita” degli onorevoli da parte di FI e informa Luigi Di Maio: “semplicemente scappano” La possibile fuga (di massa?) dal M5s a Forza Italia viene di fatto confermata da Mara Carfagna su Twitter. L’azzurra, infatti, scrive: “Molti eletti del M5S cercano una nuova casa politica per l’imbarazzo di rimanere in un partito che non dà loro agibilità ...

'Ho provato per voi il messaggio Dipu - e non mi sono mai sentita così leggera e serena' : Nel cuore della Toscana, in Val d'Orcia, c'è il celebre resort termale Fonteverde , fonteverdespa.com, . Tra le varie ragioni che spingono qui i turisti da tutto il mondo vi sono i trattamenti in esclusiva europea inventati dal maestro Dipu . Parlare di lui è facile e complesso allo stesso tempo. Dipu è uno specialista ayurvedico , ma anche un indiano che adora ...

Diritto di critica - vota l'autore della recensione migliore di voix Humaine + Cavalleria : Voix Humaine + Cavalleria al Ponchielli. Leggi le recensioni dei ragazzi che hanno partecipato a 'Diritto di critica' e scegli l'autore che preferisci. Clicca sul NOME o sul pulsante vota per ...

Terremoto - Salvini scrive a cittadini Centro Italia : “Non ho mai smesso di pensare a voi” : il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera aperta ai cittadini dell’Italia centrale, con particolare riferimento a chi è stato colpito dal Terremoto. La lettera è stata pubblicata oggi nel Corriere dell’Umbria diretto da Davide Vecchi e alle altre edizioni provinciali dello stesso quotidiano. “Dopo la campagna elettorale non ho smesso di girare le città e le piazze. E non ho smesso di pensare alle vostre terre ...

Ma voi avete mai provato a buttare una pila a Roma? : Roma. In centro la ricerca di un mastello “gettapile” può trasformarsi rapidamente in un viaggio surreale. All’inizio però l’operazione non pare poi così difficile. Basta andare sul sito dell’Ama e, appena trovata l’apposita sezione “Pile esauste”, cliccare sul proprio municipio e, voilà, ecco la li

Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la rivolta interna : 'A questo punto fate voi' - viene giù tutto : Il ministro dell'Economia non condivide nulla nella gestione della legge di Bilancio . A suo dire il premier avrebbe sbagliato a non insistere con i suoi due vicepremier per limare ancora di più le ...

Manifestazione Lega - prende quota la controcampagna. Renzi 'Non ci sarò - con voi non ci saremo mai' : Il tormentone social - studiato in casa Lega - con i volti di chi non sarà alla Manifestazione leghista di sabato a Roma sta diventando un collante per l'opposizione: sia per quella politica che per la società civile. Uno degli assenti in piazza, rivendicati dall'iniziativa mediatica del Carroccio, è Matteo Renzi. E l'ex segretario dem sceglie di rivendicare la mancata presenza ...

Calabresi : "M5s ha querelato mio padre Luigi anziché me" | Di Maio : anche voi sbagliate : Botta e risposta in tv sulla libertà di stampa tra il direttore di "Repubblica" e il leader grillino.

Beppe Grillo scrive alle mamme di Salvini e Di Maio : 'Bocciati dalla Ue - il mio pensiero è andato a voi' : LEGGI ANCHE Castelli-Padoan, scontro a Porta a Porta: la lezione di economia della viceministra M5S è virale 'Considerato che non siete andate a prendere a borsettate in faccia Junker e Moscovici, ...

Beppe Grillo scrive alle mamme di Salvini e Di Maio : 'Bocciati dalla Ue - il mio pensiero è andato a voi' : Beppe Grillo scrive una lettera alle mamme di Matteo Salvini e Luigi Di Maio ironizzando sulla bocciatura europea della manovra italiana. 'Carissime, appena saputa la 'notizia' il mio pensiero è ...

Osservatorio NUOvoiMAIE - parte 28 : come funzionano i diritti connessi nel mondo. Il Regno Unito : 21 nov 2018 - Nel corso delle precedenti puntate di Osservatorio NUOVOIMAIE abbiamo parlato spesso dei diritti di Artisti Interpreti, Esecutori e Produttori, e di come...