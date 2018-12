Concerto di capodanno con Manlio Pinto e Stefano Caponi

Capodanno in Musica : il cast del Concerto di Canale 5 : Luca Carboni alle prove Da qualche anno ormai, la serata di San Silvestro di Canale 5 è tornata ad accendersi a suon di canzoni. Il Capodanno in Musica, che accompagnerà i telespettatori nei festeggiamenti per l’inizio del 2019, stasera sarà nuovamente condotto da Federica Panicucci. Promossa da RadioMediaset in partnership con Radionorba, la manifestazione potrà contare su un cast eterogeneo, alternando artisti che hanno fatto la storia della ...

Capodanno : a Milano primo dell'anno tra mostre e Concerto bande musicali : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Inizio dell'anno all'insegna dell'arte e della musica a Milano. Per festeggiare l'arrivo del 2019, domani alle 10.30 tradizionale appuntamento nel cortile d’onore di Palazzo Marino dedicato alle bande musicali cittadine. Nella casa dei milanesi si esibiranno la Civica B

Concerto - fuochi e dance : a Napoli il Capodanno dei cinquecentomila : La notte della grande festa di Napoli prenderà il via ufficialmente alle 21.30 al Plebiscito anche se in molti hanno storto il naso di fronte al gruppo di artisti selezionati per il lungo...

Gli appuntamenti del 31 e del 1° gennaio a Bologna e dintorni : Concerto di Capodanno : Martedì, Auditorium Manzoni, Via De' Monari 1/ 2, ore 18. Ingresso 15-43 euro L'Orchestra Filarmonica di Bologna diretta da Hirofumi Yoshida apre domani, come ormai è tradizione, l'anno musicale della ...

Capodanno con l'Orchestra sinfonica Città di Grosseto : tutto esaurito per il Concerto agli Industri : Come organizzatore di eventi culturali, ha realizzato quasi 4mila manifestazioni in 6 Paesi del mondo.

Capodanno : Myung-Whun Chun dirige il Concerto di Capodanno dalla Fenice : A ricordare ancora una volta l'impegno di Unicef a favore dei bambini in più di 150 Paesi del mondo, volto a favorire la nascita di una società interculturale dove le diverse tradizioni e culture ...

Castellammare - Capodanno stabiese - iniziato il conto alla rovescia. Attesa per il Concerto di Sal da Vinci : ...artista napoletano voluto fortemente dall'assessore allo spettacolo Lello Radice che lo ha inserito nel cartellone degli eventi natalizi come punta di diamante di una serie innumerevole di spettacoli ...

Concerto di Capodanno al Garibaldi di Modica : La Civica filarmonica di Modica diretta dal maestro Francesco Di Pietro sarà protagonista del Concerto di Capodanno al Teatro Garibaldi di Modica

Capodanno a Sulmona - Concerto al Caniglia : L'Aquila - La grande musica classica protagonista del concerto di Capodanno, martedì 1 gennaio 2019, al Teatro comunale "Maria Caniglia" di Sulmona, nel tradizionale appuntamento con brindisi e auguri promosso dalla Camerata Musicale Sulmonese in collaborazione con la Dmc Terre d'Amore in Abruzzo. Mendelssohn, Dvorak, Gounod, Brahms e Strauss saranno presentati dalla Lugansk Philharmonic Orchestra dell'Ucraina, ...

Firenze. Concerto di Capodanno al Quartiere 4 : Martedì 1° gennaio, alle 17, presso l’Hilton Florence Metropole di via del Cavallaccio, 36 torna il Concerto di Capodanno, il

IN Gran Guardia il Concerto di Capodanno a ricordo del direttore d'orchestra DE Mori : L'evento, promosso da Uisp , Unione Italiana Sport Per tutti, " Comitato Territoriale Verona e Comune, è abbinato ad una raccolta fondi per sostenere i progetti "Smuovi la Salute", per i bambini di ...

Capodanno : a Milano Concerto in piazza Duomo con Gabbani e Bluebeaters : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - Milano festeggia l’arrivo del nuovo anno con un concerto in piazza Duomo gratuito e aperto a tutti. Sul palco ci saranno Francesco Gabbani e la sua band, preceduti dai The Bluebeaters. Le incursioni di Dario Vergassola e lo speaker di Rds Paolo Piva animeranno la serata

Daniele Silvestri a Pescara per Capodanno e cambio location per il Concerto di J-Ax : Ufficializzato Daniele Silvestri a Pescara per il concerto di Capodanno in piazza. Organizzato dall’Assessorato al Turismo e Grandi eventi del Comune di Pescara, l’evento si terrà in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) il giorno martedì 1 gennaio 2019. L’artista si esibirà in un live durante la seconda serata di musica nella città di Pescara dopo la notte di transizione tra l’ultimo giorno dell’anno e il primo di quello successivo in ...