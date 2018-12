Capodanno - festa in tutto il mondo : festa in tutto il mondo per l'arrivo del nuovo anno. Le celebrazioni sono già cominciate in Australia, con i tradizionali fuochi d'artificio di Sydney, davanti all'Opera...

Capodanno - festa in tutto il mondo : ... che chiude così come aveva aperto il sessantesimo anniversario dell'Expo e dell'atomo di ferro più celebre al mondo. Il veglione, quindi, come l'anno scorso non si terrà in centro città ma nella ...

Capodanno 2019 Bologna - festa in piazza per 10mila. La guida : piazza Maggiore dove, dopo i recenti fatti di cronaca, viene riproposta la formula del numero contingentato degli accessi , 10mila presenti, con coupon da restituire ai varchi, e introdotto il divieto di portare spray urticanti. L'accesso a ...

Capodanno ad Arezzo : in Piazza Sant'Agostino festa con Dj Set - The Partners in Crime e Pau : La sera di lunedì 31 dicembre la consueta location di Piazza Sant'Agostino ospiterà i festeggiamenti del Capodanno 2019 ad Arezzo. Come succede spesso per questo tipo di manifestazioni popolari, anche il Veglione di San Silvestro aretino prevede di svolgersi in due fasi: la prima più orientata allo svago e al divertimento delle famiglie, mentre la seconda più rivolta ad una platea giovanile. Gli artisti protagonisti della serata, condotta da ...

'L'Anno che verrà' - lunedì la festa di Capodanno di Raiuno in diretta da Matera : Per la prima serata di lunedì 31 dicembre il palinsesto di Rai 1 prevede la messa in onda de "L'Anno che verrà", consueto appuntamento televisivo di fine anno con musica, balli e spettacoli. L'evento dell'ultimo dell'anno della rete ammiraglia Rai sarà condotto da Amadeus, sarà animato dalla partecipazione di numerosi artisti del panorama musicale italiano e sarà trasmesso in diretta da Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Ad affiancare ...

Bressanone - un Capodanno diverso in Seminario : festa e riflessione per i giovani : Bressanone. Un Capodanno riservato a tutti i giovani, con riflessioni e dialoghi sulla fede ma ovviamente anche momenti conviviali: è l'insolita proposta del Seminario maggiore di Bressanone per la ...

Capodanno : Rimini pronta per la festa con Nek - Marco Rissa e Cosmo : ... nel teatro degli Atti, andranno in onda le sonorità latine di AMORE E CAPOEIRA, con lo staff del Grancaribe di Rimini al gran completo per una lunga serata con intrattenimento musicale, spettacoli e ...

Arriva il Cenone di Capodanno - come evitare quel senso di gonfiore post-giorni di festa : A Capodanno è nota la tradizione del Cenone che coinvolge amici e parenti. Tutti seduti tra una portata e l’altra a raccontarsi, a ricordare, a vedere foto, ad mangiare e consumare cibi e portate, che vanno ben oltre il gusto del provare nuovi sapori e troppo spesso si trasformano non in un assaggio, ma vere abbuffate accompagnate da fiumi di vino e spumante. Un vero tour de force per il nostro organismo, non abituato (fortunatamente) ...

Capodanno sicuro in città : alla festa vietati botti - spray al peperoncino e bottiglie di vetro : ... legata anche al consumo e alla vendita di bevande alcoliche e non alcoliche e all'uso improprio dello "spray al peperoncino" che, come tristi fatti di cronaca ci insegnano, può determinare ...

Capodanno a Saturnia - per San Silvestro festa in piazza - fuochi d'artificio e terme libere : È tutto pronto per la festa di Capodanno 2019 a Saturnia, in provincia di Grosseto! Anche quest'anno il programma dell'ultimo dell'anno nella famosa località maremmana prevede ricchi sapori, buona musica, spettacolo pirotecnico, l'accensione della Focarazza e la possibilità di accedere alla zona termale gratuita delle Cascate del Mulino. Dalla visione della locandina diramata dagli organizzatori si evince chiaramente che i festeggiamenti per ...

Livorno - Bobo Rondelli alla Terrazza Mascagni per la festa di Capodanno : Il cantautore livornese aprirà il tradizionale appuntamento di fine anno. Poi Regina Miami e Ivan Cattaneo

Cenone e Festa di Capodanno : Cenone e Festa di Capodanno La Festa di Capodanno è al Paradise di Monsano: Cenone, musica, karaoke e ballo! E per i bambini: Festa AL PARCO GIOCHI! menu speciale, trucca bimbi, spettacoli e animazione! Per i bambini max 8 anni al parco giochi è previsto un menu baby, mentre al tavolo fino a 12 anni viene servito il menu adulti con prezzo ridotto. Su richiesta è possibile ...