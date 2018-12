2018 | un anno di plastica | in mare

2018 - un anno di gossip : i matrimoni vip e la fine degli amori di Isoardi-Salvini e Belen-Iannone : Come ogni anno, anche il 2018 è stato caratterizzato da nuove storie d'amore, da addii, nozze da favola, love story lampo e clamorosi colpi di scena. Il gossip negli ultimi dodici mesi è stato certamente segnato dal matrimonio reale del Principe Harry e Meghan Markle ma anche dalle nozze social di Fedez e Chiara Ferragni. Ma anche dalla fine delle storie d'amore di Belen Rodriguez e Andrea Iannone, di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, con ...

Perché il 2018 non è stato un grande anno per Facebook : ... il co-fondatore e CEO di Facebook Mark Zuckerberg è andato a testimoniare al Congresso, davanti al Comitato giudiziario del Senato, al Comitato del Senato per il Commercio, la Scienza e i Trasporti ...

I 5 videogiochi che hanno deluso le aspettative nel 2018 : Siamo giunti alla fine del 2018 ed è quindi arrivato il momento di fare un bilancio per quanto concerne i videogiochi approdati sul mercato nel corso degli ultimi dodici mesi. Nelle ultime settimane l'attenzione è stata tutta per i diversi candidati al titolo di Game of the Year 2018 nei diversi ambiti (domani pubblicheremo i nostri vincitori), ma come al solito non poteva mancare una piccola panoramica di quelli che sono stati i titoli che, in ...

2018 : ci hanno lasciato Fabrizio Frizzi - Bibi Ballandi - Pippo Caruso - Marco Garofalo e Sandro Mayer : Personaggi morti nel 2018 Ancora poche ore e saluteremo il 2018. Tra i tanti bilanci che ogni fine anno si porta con sè, anche quello legato ai numerosi personaggi venuti a mancare. Sul fronte del piccolo schermo la perdita più sentita dal pubblico e dagli addetti ai lavori è stata quella di Fabrizio Frizzi. Lo scorso 26 marzo, con la sua morte, la tv italiana ha perso uno dei suoi volti più amati. Un conduttore che con il suo sorriso ha fatto ...

Wwf : 2018 - un anno senza svolte : In soli 50 anni, rileva, "è scomparso più del 20% della superficie delle foreste dell'Amazzonia, mentre gli ambienti marini del mondo hanno perso quasi la metà dei coralli negli ultimi 30 anni. ...

I migliori atleti del 2018 - le foto dei protagonisti dell'ultimo anno : Va in archivio un anno memorabile nello sport, 2018 ricco di imprese e protagonisti d'eccezione. Se Hamilton e Marquez si sono confermati imbattibili nei motori, Modric si è imposto nella corsa al Pallone d'Oro mentre Djokovic è tornato al ...

Vigilia di Capodanno in tv : cosa c'è in onda il 31 dicembre 2018 : Programmazione del 31 dicembre: palinsesto Rai 1 Sarà una Vigilia di Capodanno ricca di spettacolo e divertimento in tv. Vediamo i palinsesti delle principali reti Rai e Mediaset per stasera, lunedì 31 dicembre 2018. L'ultimo giorno dell'anno su Rai1 comincia alle 6:45 con Uno Mattina. Alle 10 va in onda Storie Italiane e alle 11:30 […]

Una selezione dei fatti principali che hanno segnato il 2018 : Dalla tragedia del Ponte Morandi alla nascita dell'esecutivo giallo verde, dalle proteste dei gilet gialli in Francia al ciclone Bolsonaro in Brasile. AGI ha selezionato alcuni dei principali fatti ...

2018 : un anno di cronaca raccontato da Savonanews : A cavallo tra il 2017 e il 2018 un drammatico fatto di cronaca scuote la provincia di Savona ed in particolare l'albenganese. La notte di capodanno, infatti, una ragazza dopo un litigio con il fidanzato si butta in mare dalla spiaggia adiacente alla ...

Stasera in tv lunedì 31 dicembre 2018 - programmi tv notte di Capodanno : Sport in tv . Seconda serata F ilm . L'aspirante ballerino Billy Elliot su LA5 , ch30, alle 22:40; Facciamola finita su Rai 4 , ch21, alle 22:50; Bandolero! con James Stewart, Dean Martin, ...

2018 - un anno di Cristiano Ronaldo : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e socialChe a luglio sarebbe approdato in bianconero davvero non se lo immaginava nessuno quella sera di aprile in cui tutto lo stadio della Juventus si alzò in piedi per applaudire sotto la pioggia la rovesciata capolavoro di Cristiano Ronaldo. Invece il miracolo «calciomercatistico» dell’anno è nato lì, anche se ancora neanche ...

Economia - 5 grafici per spiegare il 2018 e che anno sarà il 2019 : MAPPAMONDO 08 febbraio 2018 Cosa significano realmente i tagli fiscali di Trump per l'Economia Usa Nel 2019 l'Economia americana dovrebbe continuare a crescere, ma a ritmi inferiori per via della ...

Economia - 5 grafici per spiegare il 2018 e che anno sarà il 2019 : Il mondo racconta due storie diverse. Stando ai titoli dei giornali e dei siti l’Economia globale sta vivendo un momento di difficoltà, con i continui su e giù dei mercati finanziari. I dati sull'andamento reale dell'Economia globale raccontano, però, tutta un'altra storia, fatta di crescita stabile al 3,7 per cento ...