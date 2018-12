Verdure invernali | elenco completo

ideegreen

(Di domenica 30 dicembre 2018)E’ difficile per lecavarsela con il clima si questa stagione. Le temperature sono basse e le ore di sole sono poche. Di fatto sulla carta sembrerebbe la stagione peggiore per decidere di crescere. Eppure in un orto la vita non riposa mai, la natura continua a dare frutti e le piante a richiedere delle cure. Chi ha un orto tutto suo lo sa bene: c’è sempre qualcosa da fare anche in inverno ed è necessario badare anche alle. Non sono moltissime ma ci sono, ci sono delleche crescono nonostante le gelate, che resistono e che vengono raccolto tra gli ultimi e i primi mesi dell’anno.(altro…)Idee Green.