Ultimo saluto a Mario Marchi

Tutta Seregno stretta nell'Ultimo saluto a Adelio Corona : stato partecipatissimo giovedì a Seregno il funerale di Adelio Corona, probabilmente una delle figure più conosciute e amate in città. Sulla bara la maglia dell'Asd San Rocco, quella del Seregno, la ...

Boca Juniors - l’Ultimo nostalgico saluto a Fernando Gago : Oltre al danno pure la beffa, il Boca Juniors dopo aver perso la finale di Coppa Libertadores a Madrid dovrà salutare anche uno dei suoi giocatori più rappresentativi.Fernando Gago, conosciuto da tutti come “el pintita” per via della sua passione alla pittura, con ogni probabilità non recupererà più ad alti livelli dopo la rottura del tallone d’Achille. Un giocatore dal talento cristallino a cui la sorte ha riservato un ...

GIOVANNI MARTORANA MORTO : UCCISO DA ESALAZIONI STUFA/ Domani i funerali per l'Ultimo saluto a "U Saracinu" : GIOVANNI MARTORANA è MORTO per colpa di una STUFA a legna; l'attore originario di Palermo aveva appena 53 anni ed era conosciuto come 'U Saracinu'.

Grande folla a Milano per l'Ultimo saluto a Andrea G. Pinketts : Erano in tanti oggi a dare l'ultimo saluto ad Andrea Pinketts, lo scrittore e giornalista scomparso l'altro ieri a Milano. La chiesa di Sant'Eustorgio era gremita: alcuni volti della cultura milanese, ...

L'Ultimo saluto degli amici ad Antonio : ''Ciao Mega - ora tutto il mondo parla di te ma dovevi essere tu a parlare del mondo'' : TRENTO . "Continuerai a vivere dentro di noi, nei nostri ricordi e nel nostro operato. Porteremo avanti i tuoi sogni, i nostri sogni che per anni abbiamo inseguito contando solo sulla nostra passione".

L'Ultimo saluto ad Antonio : Si stanno celebrando nel Duomo di Trento i funerali di Antonio Megalizzi , il giornalista morto nell' attentato di Strasburgo . Centinaia le persone che si sono radunate davanti alla chiesa per l'...

Antonio Megalizzi - Trento dà l’Ultimo saluto al giornalista ucciso a Strasburgo. FOTO : Antonio Megalizzi, Trento dà l’ultimo saluto al giornalista ucciso a Strasburgo. FOTO Il feretro del reporter morto nell’attentato dell'11 dicembre è arrivato nel Duomo avvolto nella bandiera italiana e in quella europea. Tante le persone che hanno riempito la chiesa per i funerali, ai quali partecipano anche Mattarella e ...

Il bimbo sta morendo - il bando Trump vieta la mamma di vederlo per l'Ultimo saluto : Una storia che sta commuovendo e indignando il mondo, dopo i recenti scandali legati alle carovane di migranti al confine tra Usa e Messico , mentre proprio oggi si è consumato l'ultimo round del ...

Lazio - Ultimo saluto a Pulici. Malagó : 'Uomo di valori' : L'ultimo saluto a Felice Pulici. Presso la Chiesa del Cristo Re di viale Mazzini, a Roma, sono stati celebrati i funerali del portiere dello scudetto della Lazio del 1974. Un centinaio di persone ...

L'Ultimo saluto ad Antonio Megalizzi. Funerali in duomo a Trento : Fin qui la cronaca. Ma ciò che mi preme sottolineare è il richiamo che viene proprio dai colleghi volontari giornalisti di Europhonica a non strumentalizzare Antonio, la sua memoria ed il lavoro ...

Armando Spataro va in pensione - sul Fatto quotidiano l'Ultimo vergognoso saluto : 'Dalle Br a Matteo Salvini' : Tra l'altro, una carriera spesa contro i terroristi, le Brigate rosse , la mafia e la corruzione politica sembra quasi trovare il suo ultimo nemico proprio nel titolare del Viminale e leader della ...

Tragedia Corinaldo - l’Ultimo saluto alla 14enne Emma : “Brilla lassù come brillavi tra noi” : "Sei stata calore e colore nei nostri giorni e sarai luce nelle nostra nostalgia", così, in occasione dei funerali, familiari hanno voluto ricordare Emma Fabini, la 14enne di Senigallia tra le sei vittime della strage nella discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. In città sarà solo il primo di tre giorni di lutto durante i quali saranno celebrati i funerali del altre tre vittime del stessa Tragedia.Continua a leggere

Commozione a Monza per l’Ultimo saluto a Gigi Radice : Una profonda Commozione ha pervaso il cortile della Residenza San Pietro a Monza, che ha ospitato i funerali di Gigi Radice, morto venerdì scorso a 83 anni. I tifosi del Torino hanno esposto uno striscione con la scritta ”Addio Sergente di Ferro”, mentre Milan e Torino hanno apposto il gonfalone del club all’interno della piccola chiesetta della struttura. Tante le personalità del mondo del calcio che hanno voluto esserci ...