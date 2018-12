Manovra | sì definitivo della Camera

Manovra - ok definitivo della Camera con 313 voti a favore. L’annuncio di Fico e l’applauso della maggioranza : Sì definitivo dell’Aula della Camera alla legge di Bilancio. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha abbracciato i ministri L'articolo Manovra, ok definitivo della Camera con 313 voti a favore. L’annuncio di Fico e l’applauso della maggioranza proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Manovra ottiene il via libera definitivo. Ecco le misure : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

