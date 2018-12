Domenica In | Giampiero Galeazzi in studio dall’amica Mara Venier | abbracci e commozione

Domenica In - Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle abbraccia Mara Venier : la frase drammatica : Il mitico Giampiero Galeazzi è riapparso in tv come ospite di Domenica In dalla sua amica storica Mara Venier. Il giornalista 72enne è arrivato in studio in sedia a rotelle, visibilmente provato dalla ...

Mara Venier abbraccia Giampiero Galeazzi e si commuove a Domenica In : Domenica In: Giampiero Galeazzi fa una sorpresa a Mara Venier Toccante partecipazione quella di Giampiero Galeazzi a Domenica In, dopo essere stato già ospite in collegamento video durante una puntate risalente allo scorso ottobre. Mara Venier ha abbracciato calorosamente Giampiero Galeazzi e in quell’abbraccio si è visto un uomo provato dalla malattia. I due hanno condotto insieme diverse edizioni dello storico contenitore del dì festivo ...

Giampiero Galeazzi in sedia a rotelle ospite a "Domenica In" da Mara Venier commuove il pubblico : Giampiero Galeazzi, storico giornalista sportivo, torna in tv dopo tanto tempo e tocca il cuore dei telespettatori. Galeazzi, infatti, è stato ospite in Rai a Domenica In, nel salotto dell'amica Mara Venier ed è apparso in sedia a rotelle, provato dal morbo di Parkinson.Mara Venier, collega a Domenica In nei decenni passati e cara amica del telecronista, ha salutato calorosamente e abbracciato Galeazzi, provocando la commozione del ...

Giampiero Galeazzi torna a Domenica In - Mara Venier si commuove e lo abbraccia : «Ti voglio bene» : Toccante partecipazione di Giampiero Galeazzi a Domenica In . Il noto telecronista sportivo e conduttore televisivo ha partecipato come ospite al programma pomeridiano di Rai 1 insieme alla sua ...

Giampiero Galeazzi torna a Domenica In sulla sedia a rotelle - Mara Venier si commuove e lo abbraccia : «Ti voglio bene» : Toccante partecipazione di Giampiero Galeazzi a Domenica In . Il noto telecronista sportivo e conduttore televisivo ha partecipato come ospite al programma pomeridiano di Rai 1 insieme alla sua ...

Desiree - Giampiero Mughini a Domenica In : «Era una drogata - difficilmente avrebbe fatto una fine diversa» : A Domenica In il talk show affronta la terribile vicenda di cronaca nera di Desirée Mariottini, la 16enne drogata, violentata e trovata morta nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Tra gli...

Giampiero Mughini a Domenica In - su Desirèe Mariottini : 'Questa ragazzina - non era una principessa' : A Domenica In show, il programma di Rai1 in onda dalle ore 14 alle 17.30, si è affrontata la triste vicenda di cronaca nera che nella settimana trascorsa ha interessato la 16enne Desirée Mariottini, drogata, violentata e rinvenuta senza vita nel Quartiere di San Lorenzo a Roma, nella notte del 19 ottobre ...

Giampiero Mughini choc su Desirée a Domenica In/ “Era una drogata - non poteva fare una fine diversa” : Giampiero Mughini choc su Desirée a Domenica In: “Era una drogata, non poteva fare una fine diversa”. Francesco Facchinetti non è stato più tenero nei toni sulla vicenda...(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:55:00 GMT)

Desiree - Giampiero Mughini a Domenica In : «Era una drogata - difficilmente avrebbe fatto una fine diversa» : A Domenica In il talk show affronta la terribile vicenda di cronaca nera di Desirée Mariottini , la 16enne drogata, violentata e trovata morta nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Tra gli ospiti di ...