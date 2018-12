Uccisa in casa a Brunico | l' autopsia | E' stata strangolata

Anziana Uccisa in casa nel Lecchese : ANSA, - MILANO, 25 DIC - Una donna di 89 anni è stata uccisa a martellate nella sua abitazione di Robbiate, nel Lecchese. In casa si trovava il figlio che è stato portato in ospedale in stato ...

Spagna - prof 26enne violentata e Uccisa dal vicino di casa. “L’ho aggredita in un vicolo cieco - legata e spogliata” : Ha provato a lavare con la candeggina tutte le tracce che l’avrebbero inchiodato. Lui, Bernardo Montoya, un 50enne con oltre 20 anni di carcere alle spalle di cui 17 per omicidio, ha confessato: ha ucciso la sua vicina di casa Laura Luelmo, la maestra spagnola di 26 anni sequestrata, violentata e massacrata con estrema crudeltà. Laura, ha raccontato il killer, gli avrebbe chiesto un’informazione sul supermarket più vicino e lui l’avrebbe ...

Omicidio Laura Luelmo - confessa il vicino di casa : “L’ho Uccisa io” : Bernardo Montoya, cinquantenne pluripregiudicato, ha confessato di aver ucciso Laura Luelmo, la giovane professoressa di 26 anni scomparsa una settimana fa e ritrovata senza vita lunedì in una zona di campagna.Continua a leggere

Torna a casa dopo il parto - Uccisa dal compagno davanti alla culla della figlioletta : La giovane mamma uccisa in casa a pochi passi dalla culla della bimba partorita appena cinque giorni prima e mentre era al telefono con la madre alla quale aveva chiesto aiuto. A fare fuoco il compagno dopo una violenta lite. L'uomo si è dato alla fuga ed è ancora ricercato dalla polizia statunitense.Continua a leggere

Uccisa a coltellate dal suo coinquilino - Sarah muore a 21 anni : “Doveva tornare a casa a Natale” : Sarah Papenheim, 21enne di origine americana, è stata Uccisa a coltellate nel suo appartamento di Rotterdam, dove studiava psicologia. Ad ammazzarla sarebbe stato, secondo la polizia, il suo coinquilino. Il dolore della mamma: "Suo fratello si è tolto la vita tre anni fa. Avevo due figli e ora li ho persi entrambi".Continua a leggere

Usa - 13enne Uccisa da proiettile in casa : 2.31 E' stata uccisa da un proiettile vagante mentre era in camera sua in casa a Milwakee e guardava un film: Sandra Parks,13 anni, era nella sua camaeretta a guardare un film. Sandra era stata premiata per un tema contro le armi: "I bambini - aveva scritto - sono vittime dell'assurda violenza delle pistole". Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le dinamiche della tragedia perchè non è del tutto escluso che il proiettile fosse ...

Vicenza - morta in casa dell’ex con un colpo d’arma in testa : “Si è Uccisa davanti a me” : A dare l'allarme con una chiamata di emergenza al 112 è stato proprio l'uomo ma per la donna di 42 anni era ormai troppo tardi. I due erano separati da appena un mese. La 42enne pare volesse parlare proprio del loro rapporto ma la discussione sarebbe sfociata in un litigio al culmine del quale sarebbe avvenuto l'estremo gesto.Continua a leggere

E' di nuovo in vendita la casa dove fu Uccisa Meredith Kercher. Ecco quanto costa : E' di nuovo in vendita a Perugia la casa dove nel novembre del 2007 venne uccisa Meredith Kercher. Una "villa in campagna in pieno centro storico" viene descritta sul sito dell'agenzia ...

Bologna - sembrava morte accidentale : figlio l’aveva Uccisa in casa prima di chiamare il 118 : L'uomo aveva chiamato il 118 dicendo che la madre si era strozzata con un boccone di cibo andato di traverso. In realtà si trattava di omicidio: era stato lui ad ucciderla strangolandola in casa al culmine dell'ennesimo litigio. Ad insospettire sanitari e polizia i segni sul collo della vittima, il figlio infine ha confessato.Continua a leggere

Scomparsa da casa a 14 anni. Processo choc : «Uccisa e diventata carne per kebab» : La nostra famiglia era stata colpita da un grande dolore, ma il mondo continuava a rivolgersi contro di noi.' - racconta Karen - 'Ci sentivamo vittime impotenti della cattiveria del mondo, anche ...