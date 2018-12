Snowboard | la squadra Asiva in allenamento a Pila e Cogne

Snowboard - la Nazionale femminile di parallelo ai raggi X. Giulia Gaspari affianca Nadya Ochner in attesa di altre giovani dalla squadra B : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo partirà domani e in campo femminile saranno due le punte azzurre: Nadya Ochner e Giulia Gaspari. Entrambe cercano risposte importanti in questa stagione: la prima punta a trovare quella continuità di risultati fondamentale per essere protagonista, mentre Gaspari deve fare il salto di qualità per diventare competitiva anche nel massimo circuito. Andiamo quindi ad analizzare ai raggi X la ...

Snowboard - la squadra azzurra di parallelo al lavoro sulla pista di Carezza : Due giorni a Carezza, la squadra di parallelo sulla pista che ospiterà la tappa inaugurale di Coppa del mondo Due giorni di allenamento a Carezza per la Nazionale di parallelo. Gli Snowboarder azzurri lavoreranno martedì 4 e mercoledì 5 dicembre con il direttore sportivo Cesare Pisoni e il tecnico Meinhard Erlacher per preparare l’imminente inizio della stagione che avverrà proprio sulla pista Prà dei Tori della località altotesina ...

Snowboard – La squadra di Coppa del Mondo in Finlandia per sei giorni di allenamento : Parallelo, la squadra di Coppa del Mondo si trasferisce in Finlandia: sei giorni di allenamenti a Pyha Viaggio in Finlandia anche per il team di parallelo della Nazionale di Snowboard. Il gruppo allenato da Meinhard Erlacher partirà venerdì 23 novembre per Pyha, dove lavorerà fino a giovedì 29. Al lungo raduno parteciperanno gli stessi nove atleti, sette uomini e due donne, convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni per quello ...

Snowboard - definita la squadra azzurra di slopestyle per la tappa di Coppa del Mondo a Stubai : Bertagna, Nakab, Morone e Monteleone: ecco la squadra di Coppa del Mondo per la tappa di slopestyle a Stubai Silvia Bertagna ed Elisa Maria Nakab tra le donne, Kilian Morone e Rene Montelone per gli uomini: saranno questi gli atleti della nazionale italiana che parteciperanno alla prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di slopestyle freestyle in programma sabato 24 novembre a Stubai, in Austria. Dopo le due prove di big air (Cardrona e ...

Snowboardcross - tutti a Cervinia : con Michela Moioli il gruppo di Cdm e la squadra B : Il gruppo, che lavora in vista dell'esordio di Coppa del mondo a Montafon in programma il 15 dicembre, resterà a Cervinia fino a venerdì 16. L'olimpionica Michela Moioli, che sulle stesse piste si è ...