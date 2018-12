Recensione “The Old man and the gun” | sotto l’albero l’ultimo regalo di Robert Redford

correttainformazione

: Ecco la nostra recensione di #TheTrueCost, il documentario che racconta il lato oscuro della #FastFasthionIndustry - lascimmiapensa : Ecco la nostra recensione di #TheTrueCost, il documentario che racconta il lato oscuro della #FastFasthionIndustry - 85Quen : @the__Bocs ?? attendiamo recensione - lavocedelcinema : In sala in questi giorni Old Man And The Gun: la nostra recensione in anteprima @lavocedelcinema… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Arriva al cinemaruolo di, grazie aOld man and the, diretto da David Lowery.Presentato alla tredicesima edizione dell’ultima Festa del Cinema di Roma e preceduto da una clip che ne omaggia il suo attore protagonista,Old man and thearriva finalmente al cinema, regalandocisaluto artistico a un attore senza tempo.del film “The old man and the gun” Un grande dell’arte il pubblico lo può salutare con un ciao o con un grazie, ma invece per lui andarsene è sempre difficile. Si dice che gli attori se dovessero scegliere dove morire, sarebbe in scena, magari sul palco, con qualcuno che da dietro gli ricordi che in fondoshow must go on” (lo spettacolo deve continuare). Per fortuna, sta bene, ma ha deciso di lasciare il mondo del cinema, e di farlo nel migliore dei modi, si ma come?Il rischio è ...