: Breaking News #Rabat:turiste morte, preso uno svizzero - Cyber_Feed : Breaking News #Rabat:turiste morte, preso uno svizzero - TelevideoRai101 : Rabat:turiste morte, preso uno svizzero -

Un uomo,che vive da molto tempo in Marocco, è stato arrestato a Marakech per l'uccisione delle duescandinave, una danese di 24 anni e una norvegese di 28, il 17 dicembre. Una ventina gli arrestati per la vicenda:finora solo marocchini. L'inchiesta ha rivelato "l'adesione delloa operazioni di reclutamento e arruolamento di cittadini marocchini e subsahariani per attuare piani terroristici in Marocco", dice il governo di. "Impregnato di ideologia estremista", l'uomo ha anche nazionalità spagnola".(Di sabato 29 dicembre 2018)