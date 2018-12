Milan | che sciocchezza Suso | si fa espellere e salterà la Supercoppa Italiana

Milan-Spal - Higuain segna ed impazzisce di gioia : lo sfogo dopo le critiche [VIDEO] : Milan-Spal, Higuain ha segnato contro la Spal festeggiando più del solito la sua realizzazione dopo il momento grigio Milan-Spal, Higuain è finalmente riuscito a sbloccarsi. dopo un periodo di astinenza prolungato, il Pipita ha segnato oggi il gol del 2-1 per i rossoneri contro la Spal in una gara che sembrava essere complicata sino alla rete del centravanti argentino. dopo il gol la corsa verso i compagni, gli abbracci, le urla ed un ...

Milan-Spal - che gol Castillejo! Bomba di sinistro per rispondere a Petagna [VIDEO] : Milan-Spal, dopo la rete di Petagna per il vantaggio spallino, Castillejo ha impattato con un sinistro da urlo Milan-Spal, Samu Castillejo ha messo a segno una rete fantastica, utile a mettere da parte la paura in casa rossonera dopo che Petagna aveva portato in vantaggio i suoi. Un’azione caparbia quella dello spagnolo che successivamente ha scagliato un sinistro perfetto alle spalle di Gomis: preciso e potente. Ecco il video della ...

A Milano la riscossa delle banche E WS ripartirà dopo la pausa : Conoscete il principio della “rana bollita”? Dovete immaginare un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale immergere una rana che comincerà a nuotare tranquillamente. Accendete il fuoco, l’acqua si riscalderà lentamente, senza destare particolari allarmi nella rana. Presto diventerà tiepida, rendendola addirittura gradevole alla rana Segui su affaritaliani.it

Settembre - talento Milanese che lancia il «pop autunnale» : Marco Lomonaco Stefano Riggio, alias Settembre, è il nuovo nome dell'indie milanese. Nei circoli off della città l'artista, classe '94, stupisce tanto da meritarsi l'ingresso tra le dieci promesse del ...

Milan-Spal oggi in tv - orario d’inizio e su che canale vederla | Le probabili formazioni : Ultima giornata di Campionato nell’anno solare 2018 che coincide anche con il diciannovesimo e ultimo turno del girone d’andata della Serie A TIM 2018-2019. Tutte le dieci partite del programma si disputeranno nella giornata di oggi, sabato 29 dicembre, con il posticipo serale delle ore 20.30 tra Milan e Spal che chiuderà i battenti prima della pausa invernale di tre settimane. Rossoneri alla disperata caccia dei tre punti per ...

Borsa - Milano chiude a +1 - 44% con banche : ANSA, - Milano, 28 DIC - Piazza Affari ha chiuso l'ultima seduta dell'anno con un rialzo dell'1,44% a 18.324 punti, che si traduce però in un calo del 16,15% rispetto al valore dello scorso 2 gennaio. ...

Milan - Leonardo : 'Mai pensato di cambiare Gattuso. Dal Chelsea nessuna richiesta per Higuain' : La scintilla per i tifosi dev'essere la comprensione del momento storico del Milan: il mondo rossonero è in difficoltà da anni, noi abbiamo appena cominciato un nuovo progetto, il nuovo Ceo è ...

Marta Flavi a Vieni da me/ 'Sono fidanzata con un notaio che vive a Milano. La convivenza? Dipende da...' : Marta Flavi svela a Vieni da me cosa butta e cosa tiene del 2018 rivelando di essere fidanzata con un notaio che vive a Milano escludendo la convivenza.

Rino Gattuso - Milan : 'Se pensassi che i giocatori non mi seguono - andrei via subito' : La frase l'ha detta senza intenti comici, eppure l'effetto è quello. Rino Gattuso l'ha pronunciata al termine dell'amarissimo pareggio di Frosinone, quando in molti hanno avuto l'impressione che non ...

Ululati a Koulibaly - il sindaco di Milano : 'Che vergogna! Chiedo scusa a nome della mia città' : Gli Ululati razzisti di una parte di San Siro a fare da spiacevole colonna sonora al match tra Inter e Napoli: nel mirino il difensore senegalese Kalidou Koulibaly, bersagliato per larghi tratti dell'...

Milano - ordinano 60 pizze ma è uno scherzo : il titolare del locale le regala ai clochard : Qualcuno gli aveva ordinato non una ma ben 60 pizze prenotando una sala del locale: era stato solo uno scherzo e i tavoli allestiti erano rimasti deserti. E' quanto accaduto la sera di Natale a Roberto Smenghi, giovane e generoso titolare di una pizzeria di Milano. L'uomo è andato oltre il risentimento, quantomai legittimo, tramutando una spiacevole disavventura professionale in un caritatevole gesto di solidarietà verso i clochard. E così, ...

Milano - venditori abusivi : blitz e polemiche. Un vigile aggredito nel suk e raffica di sequestri : Nella sera di Natale un ambulante ha aggredito i vigili che lo stavano arrestando dopo avergli sequestrato la merce contraffatta. Un agente è finto in ospedale con una prognosi di 15 giorni. Dietro al ...

Milan-Chelsea : resta sullo sfondo lo scambio Higuain per Morata : Le voci di mercato non agevolano la serenità di Higuain . Secondo la Gazzetta dello Sport , il possibile scambio con Morata che resta sullo sfondo come potenziale via d'uscita invernale per cercare di risolvere i problemi di giocatore e club.