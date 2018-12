Manovra | il Pd in piazza contro il governo

Manovra - il Pd protesta in piazza Montecitorio : roba più triste di un funerale : Più che una manifestazione di protesta, sembra un funerale. Siamo a piazza Montecitorio, dove il Pd e i suoi militanti (ben pochi) si sono radunati per manifestare contro le procedure adottate dal governo gialloverde per approvare la Manovra, che di fatto ha saltato l'esame di Commissione e aula. Ed

Manovra - Pd in presidio davanti a Montecitorio. E la piazza intona Bella ciao e cori sull’onestà : Pd in piazza per protestare contro la Manovra del governo gialloverde. Il popolo dem si è radunato questa mattina davanti alla Camera, sventolando bandiere del partito e cartelli con slogan contro la legge di bilancio. In piazza anche i parlamentari Pd, guidati da Graziano Delrio. “Bella ciao” e “onestà, dove sta” alcuni dei cori intonati dalla piazza. Ma c’è anche chi ha chiesto “unità” agli esponenti ...

Manovra - FI e Pd contro Fico. Democratici in piazza : “Salvini e Di Maio ubriachi. Portano a sbattere il Paese” : Un testo “pasticciato” che “rischia di affossare il paese“. Così le opposizioni hanno ribadito il giudizio sulla legge di bilancio che approda oggi alla Camera per l’ultimo voto di fiducia. Partito democratico e Forza Italia, dopo le polemiche di ieri in aula, non risparmiano neanche il presidente Roberto Fico. “Non è all’altezza di svolgere il suo ruolo, si dimetta“, ha commentato il senatore forzista ...

Partito Democratico in piazza Montecitorio contro la Manovra : "Onestà - dove sta?" : "Ripudiamo lo scontro fisico in Aula, ma siamo nervosi perché alcuni nella maggioranza pensano che il consenso dei cittadini é una dittatura della maggioranza. Qualcuno vuole cambiare la democrazia parlamentare e noi non possiamo permetterlo". Lo ha detto il deputato Pd Emanuele Fiano al sit-in davanti alla Camera. Poco fa sono usciti una trentina di deputati dem guidati dal capogruppo Graziano Delrio. Tra gli altri il presidente ...

Pd a Piazza Montecitorio contro Manovra : 11.34 Protesta Pd in Piazza Montecitorio contro la Manovra economica. Alla manifestazione, organizzata dai dem contro la Manovra del governo all'esame della Camera, i militanti presenti hanno intonato in coro 'Bella ciao'. In Piazza molti big del partito,in prima linea Maurizio Martina,Graziano Delrio, Ettore Rosato,Matteo Orfini, Luca Lotti ed Emanuele Fiano,ieri protagonista di un acceso scontro in aula.Assenti invece Matteo Matteo Renzi e ...

