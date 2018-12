Il governo del cambiamento tassa le seconde case

Le mani del governo sull'Inps Via Boeri - stop timoniere unico : Una scelta del governo Berlusconi, ministro Maurizio Sacconi, volta a snellire i processi decisionali e fare risparmiare l'istituto, sottraendolo il più possibile al controllo della politica. Il ...

Conte : «Non siamo il governo delle lobby». : Il presidente del Consiglio incontra la stampa: «Rimpasto? Valuteremo». Comunque - precisa - «fra 5 anni libero la poltrona»

Giuseppe Conte da avvocato del popolo ad avvocato del governo : Quando la conferenza stampa di fine anno termina dopo quasi tre ore, si è già capito da un po' che il percorso della costruzione di un premier da qualche parte si è inceppato. Giuseppe Conte è un uomo di mondo, piglio garbato, eloquio cortese. Ed è anche un funzionalissimo avvocato della coalizione che è chiamato a rappresentare, olio versato a placare l'acqua bollente di due assai più focosi ...

La Manovra all'esame della Camera - Bagarre in Aula - governo pone la fiducia : Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sulla Manovra economica. L'annuncio è stato fatto dal ministro Fraccaro. Prima dell'inizio dell'esame del testo, in Aula ci sono stati attimi di ...

Tav - le imprese contro il governo : 'Ignora le esigenze del Paese' : "Quanto affermato dal presidente Conte sulla Torino-Lione desta forte preoccupazione e indica chiaramente che questo governo non ha la minima idea delle reali esigenze delle imprese, di questo ...

La stangata del governo : 13 miliardi di tasse : ... 12,4 miliardi di euro arriveranno, invece, da maggiori tasse alle imprese , 2,4 miliardi, , economia digitale, 1,3 miliardi,, consumatori, 0,6 miliardi,, enti no profit, 0,4 miliardi,, banche e ...

Manovra - dal caso Ires alla sugar tax alla Tari in bolletta : tutte le retromarce del governo : A tutto vantaggio dei primi Cir e premi statali in Btp L'obiettivo era quello di alzare un muro contro lo spread puntando sul risparmio delle famiglie, architrave dell'economia italiana ma i 'Conti ...

Manovra - dal caso Ires alla sugar tax alla Tari in bolletta : tutte le retromarce del governo : L’ultima retromarcia sulla Manovra si è materializzata nelle ultime ore, quando il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver ammesso che la norma sulla tassazione Ires per gli enti no profit «punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli», ha annunciato che cambierà. Il dietrofront del governo gialloverde è solo l’ultimo di una lunga serie...

Brennero - si dimette il commissario. Oltre alla Tav nuovo fronte contro i ritardi del governo : ... non abbasseremo la guardia «Sulla questione delle infrastrutture non abbasseremo la guardia, anche in futuro, perché non possiamo accettare l'idea di una politica estranea ai grandi temi dello ...

Roma - “governo impugna legge pro-cemento di Regione Lazio”. Esultano i Verdi. A ottobre l’inchiesta del Fatto.it : “Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio sulla semplificazione che prevedeva, come da noi Verdi denunciato, norme illegittime sui parchi del Lazio prevedendo il silenzio assenso nell’approvazione dei piani di assetto e aprendo anche ad una grave deregulation nell’edificazione all’interno delle aree naturali protette”. Così in una nota Angelo Bonelli dei Verdi, che con altri cinque firmatari dello stesso ...

Conte su TAV : "Decisione governo prima delle europee" : Il destino della ferrovia Torino-Lione sarà deciso prima delle elezioni europee . Parola del Premier Giuseppe Conte , intervenuto a Palazzo Chigi per la consueta conferenza di fine anno. "La Torino-...

Ponte Genova - il ricorso di Autostrade : "usati come bancomat del governo" : Non ci sta Autostrade a trasformarsi da concessionaria a "bancomat del Governo". In quaranta pagine di ricorso al Tar Liguria snocciola tutta la sua insoddisfazione e chiede l'annullamento di quattro ...

Manovra - pensionati in piazza : "Non siamo il bancomat del governo" : MILANO - I pensionati scendono in piazza da Nord a Sud contro il governo per il taglio delle rivalutazioni degli assegni previste dal maxiemendamento alla Manovra approvato al Senato. 'Ancora una ...