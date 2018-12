Francesco su | la Chiesa giù È la religiosità liquida | bellezza!

Il Pozzuoli Jazz Festival sbarca ad Assisi - l'evento nella chiesa di San Francesco : Pozzuoli. Le città di Assisi e Pozzuoli s'incontreranno domani, venerdì 28 dicembre, nella chiesa San Vitale della Confraternita di San Francesco ad Assisi. 'L'antica Puteoli vide lo sbarco di San ...

Bari - blitz nell'oratorio al Libertà : ladri di monetine danneggiano distributori nella chiesa di San Francesco : ladri di monetine in azione al Libertà. Un gruppo di tre persone, a volto scoperto, ieri pomeriggio hanno fatto irruzione nell'oratorio della chiesa di San Francesco. Nel mirino sono finiti i ...

Terremoto Marche : inaugurata a Force la chiesa di San Francesco : “Il Terremoto ci ha colpiti, ma le istituzioni attraverso il loro lavoro non ha mai rinunciato al valore, all’importanza, al futuro delle nostre comunità e la chiesa rappresenta un punto di riferimento e un elemento d’identità. La sfida per noi è fare in modo che le risorse importanti messe a disposizione per la ricostruzione permettano di salvaguardare le generazioni che qui si incontrano e che rappresentano l’amore per ...

Papa Francesco : 'Vendiamo i beni della Chiesa se serve per aiutare i poveri' : Tra le tante notizie che emergono giornalmente, non potevano sfuggire le ultime dichiarazioni da parte di Papa Francesco che, nel corso di un messaggio ai partecipanti ad un convegno del 29 e 30 novembre, ha spiegato come la Chiesa dovrebbe prendere consapevolezza che molte chiese non sono più necessarie e accogliere questo come un segno dei tempi che impone un cambiamento. Stando alle sue parole, secondo quanto riportato dal quotidiano La ...

Chiesa : Theobald - da papa Francesco primo passo necessario ma non sufficiente : Padova, 22 nov. (AdnKronos) - "Gli abusi sessuali, commessi da alcuni membri del clero, e dissimulati da altri, che hanno un potere di fatto e un potere giuridico, conducono alla distruzione attraverso i criteri della credibilità dell’istituzione ecclesiale (che si sarebbe voluto proteggere) e della

Napoli - selfie a seno nudo nella chiesa di San Francesco delle Monache : indaga la Procura : Da diversi anni, per effetto di una convenzione tra l'Arcidiocesi di Napoli e l'associazione Il Canto di Virgilio, la Domus Ars è diventate un centro culturale che ospita concerti, spettacoli, ...

Papa Francesco fa scomunicare Alessandro Maria Minutella - il parroco per cui la Chiesa è una 'prostituta' : ... visto che il sacerdote ha cominciato a sostenere di avere 'locuzioni interiori', di parlare direttamente la Madonna e alcuni santi, facendo anche 'profezie' sul futuro del mondo e dei cattolici . Un ...

Papa Francesco : “No a vescovi affaristi e attaccati ai soldi - sono calamità per la Chiesa” : Papa Francesco nella Messa di questa mattina a Casa Santa Marta ha delineato il profilo del vescovo. La sua riflessione parte dalla Lettera di San Paolo apostolo a Tito. Per Bergoglio un pastore non deve essere arrogante né superbo, non collerico e non dedito al vino, affarista né attaccato al denaro.Continua a leggere

[L'analisi] Papa Francesco e il vino buono dei giovani. Ecco i cambiamenti che attendono la Chiesa : Se pensiamo al recente sinodo dedicato ai giovani come a una prova generale di Chiesa del futuro che tutti i battezzati sono chiamati a edificare, si può capire perché Papa Francesco sia rimasto ...

Papa Francesco - le prove del legame tra la sua Chiesa e la massoneria : un attacco durissimo : 'Oggi sembra esserci una folla di teologi e prelati che ardono dal desiderio di abbandonare la via di Cristo per confondersi con il mondo, e soprattutto con il Potere di questo mondo'.

Sinodo - testo finale "conversione contro cultura scarto"'/ Video - Papa Francesco "attacco Maligno alla Chiesa" : Sinodo dei giovani, il testo e documento finale: 'conversione e giustizia contro la cultura dello scarto'. Video, Papa Francesco chiude i lavori.

