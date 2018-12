: Breaking News #Addio 'Dedo', genio della musica pop - Cyber_Feed : Breaking News #Addio 'Dedo', genio della musica pop - NotizieIN : Addio 'Dedo', genio della musica pop - TelevideoRai101 : Addio 'Dedo', genio della musica pop -

E' morto a 70 anni Adelio Cogliati, il paroliere di Eros Ramazzotti e molti artisti, tra cui Giorgia,i Matia Bazar, Antonella Ruggiero e Anna Oxa. Per due volte un suo brano vinse il Festival di Sanremo: Come saprei cantato da Giorgia e Adesso tu di Ramazzotti per il quale scrisse anche Una Storia importante, Adesso tu, Se bastasse una canzone, Più bella cosa e L'Aurora. 40 anni di carriera: collaborò anche con Caterina Caselli, Miguel Bosè, Gianni Morandi, Marcella Bella, Gianni Togni e scrisse trame per Luciano Pavarotti.(Di sabato 29 dicembre 2018)