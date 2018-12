Sassuolo | De Zerbi svela le condizioni di Boateng

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) La diciannovesima giornata, l'ultima del girone di andata e del 2018, si avvicina e ilsi appresta ad affrontare l'Atalanta. Per chiudere in bellezza l'anno e la prima metà di stagione Despera di conquistare una vittoria e di riagganciare la zona Europa League. I neroverdi ritrovano, finalmente in gruppo a più di un mese dall'infortunio occorsogli nella gara contro il Parma. Queste le parole del tecnico nella conferenza della vigilia: "Può essere che venga convocato, sicuramente non per giocare dall'inizio. Vediamo poi se potrà fare uno spezzone, a Roma non ho rischiato con Duncan, Locatelli, Lirola, Sensi: quando ci sono delle situazioni in bilico non possiamo permetterci di rischiare".